Le saviez-vous ? Il existe des solutions simples pour améliorer la connexion Wi-Fi de votre Freebox

Une connexion Wi-Fi faible n’est jamais une bonne expérience au quotidien. Fort heureusement, des solutions subsistent pour les abonnés Freebox.

La connexion Wi-Fi à la maison est loin d’être confortable, et ça n’est pourtant pas faute d’avoir positionné le serveur Freebox de manière optimale, c’est-à-dire en hauteur et au centre de la maison afin d’arroser toutes les pièces, mais également ailleurs que dans un placard ou derrière un gros meuble pour ne pas perturber la transmission du signal. Mais rien n’y fait. Il existe d’autres solutions à explorer.

Utiliser un canal moins encombré

Si tout le monde émet sur le même canal pour le Wi-Fi, forcément, ça finit par créer des bouchons. Pour savoir si vous vous trouvez dans un canal Wi-Fi encombré, il suffit d’aller dans Freebox OS, l’interface de gestion des Freebox disponible à cette adresse, avant de cliquer sur l’icône “Paramètres de la Freebox” et sur l’icône “Wi-Fi”.

De là, cliquer sur “Radar” dans la partie supérieure de l’écran, puis sur “Canaux”. Un graphique vous permettra alors de repérer les canaux Wi-Fi les moins encombrés et les moins perturbés, où il sera ainsi plus judicieux de positionner.

Cliquez ensuite sur “Configuration radio”. De là, il sera possible de définir le canal primaire de votre choix, au lieu d’un canal choisi automatiquement.

Adaptez le Wi-Fi à la configuration de votre habitation et à vos usages

Vous avez besoin des meilleures performances dans la pièce à vivre et d’une meilleure couverture de votre maison ? Les Freebox peuvent justement utiliser au choix deux fréquences pour le Wi-Fi, chacune ayant son utilité et permettant ainsi une optimisation selon vos besoins.

Cela se passe de nouveau dans l’interface Freebox OS et la section Wi-Fi. Dans la partie gauche de l’écran, deux cartes Wi-Fi apparaissent : une carte 2,4 GHz utilisant des fréquences basses pour une meilleure pénétration des murs et une meilleure couverture dans un logement plutôt étendu, et une carte 5 GHz permettant des débits plus élevés en contrepartie d’une portée moins importante. Il suffit de cliquer sur chacune d’entre elles, puis “Configuration réseau”, puis de sélectionner “Configuration spécifique à la carte” dans le menu déroulant “Choix de configuration”. Pour chaque carte Wi-Fi, vous pourrez ainsi définir un nom et un mot de passe spécifique, de manière à vous connecter au réseau Wi-Fi le plus adapté. Notez que vous pourrez imprimer le QR Code à scanner avec l’appareil photo du smartphone pour faciliter la connexion pour vos invités.

Étendre la couverture Wi-Fi grâce à un ou plusieurs répéteurs

Il existe une autre solution pour améliorer la couverture de votre habitation, mais elle reste pour l’instant réservée aux abonnées Freebox Delta et Freebox Pop. Il s’agit du répéteur Wi-Fi inclus dans les offres Freebox Pop et Freebox Delta (avec player Pop ou player Free Devialet). Free a d’ailleurs publié une vidéo expliquant la procédure d’installation. L’appareil s’initialise automatiquement et vous indique s’il est mal positionné.



Sur son site, Free recommande un répéteur à partir d’une surface de 95 m² et deux à partir de 200 m².

Si besoin, des répéteurs Wi-Fi supplémentaires peuvent ainsi être commandés, dans la limite de 3 et moyennant 20 euros par exemplaire. Cela se passe dans l’espace abonné Freebox, depuis la section “Ma Freebox/Commander un répéteur Wi-Fi.