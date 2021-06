Auchan Telecom dégaine deux séries limitées 20 et 200 Go dont les prix ne bougent pas au bout d’un an

Sur fond d'une nouvelle guerre des prix dans le mobile, à laquelle participent même les opérateurs alternatifs, Auchan Telecom présente deux forfaits 20 et 200 Go en séries limitées. "Pas seulement la première année !" promet Auchan Telecom concernant ces deux forfaits mobiles en séries limitées qu'il vient de dévoiler. Revenant à 9,99 euros par mois, le premier comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 20 Go de data pour l'Internet mobile. Coûtant 19,99 euros par mois, le second permet de passer le quantité de data à 200 Go. Disponibles jusqu'22 juin 2021, les deux forfaits en question sont limités à la 4G et sans engagement. Il faudra, comme à l'accoutumée, payer 10 euros au moment de la commande pour l'achat de la carte SIM triple découpe. Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l'opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.