Guerre des prix dans le mobile : les opérateurs alternatifs montent également au front

Les opérateurs, principaux comme alternatifs, s’affrontent dans une nouvelle guerre des prix. Peut-être l’occasion pour les consommateurs de changer de forfait mobile à moindre coût.

Plus aucun doute, la guerre des prix est relancée dans le mobile. SFR a dégainé le premier à travers sa marque Red by SFR et un Big Red (Raid?), avec trois forfaits 20, 60 et 130 Go à 5, 8 et 12 euros. Sans surprise, Bouygues Telecom a suivi dans la foulée, en laissant le choix entre trois formules 20, 60 et 140 Go à 5,99, 8,99 et 12,99 euros. Même Orange a fini par sortir totalement les griffes via sa marque Sosh en dévoilant un forfait 20 Go à 4,99 euros. Mais les grands opérateurs ne sont pas les seuls sur le champ de bataille, puisque rejoints par les acteurs alternatifs.

Citons notamment Auchan Telecom qui propose, jusqu’au 14 juin, un forfait 80 Go à 5,99 euros. Le tarif promotionnel vaut d’ailleurs pour 12 mois, avant un passage à 13,99 euros.

De son côté, Cdiscount Mobile y va d’un forfait 100 Go à 6,99 euros pendant 12 mois, avant un basculement à 20 euros. Sans engagement, celui-ci est proposé jusqu’au 14 juin. La marque a aussi un forfait 50 Go à 12 mois par mois, toujours sans engagement, mais dont le prix promotionnel n’évolue pas après la 1ère année.

NRJ Mobile n’est pas en reste non plus avec ses forfaits 50 et 150 Go à respectivement 4,99 et 7,99 euros par mois. Sans engagement, ils sont disponibles jusqu’au 14 juin. Là encore, il s’agit de prix valables pendant un an. Ceux-ci passent en effet à 15,99 et 22,99 euros après 12 mois.

Jusqu’au 17 juin, Coriolis commercialise des forfaits 30 et 80 Go à 6,99 et 8,99 euros par mois. Les forfaits sont sans engagement et leurs prix passeront à respectivement 14,99 et 18,99 euros au-delà de la première année.