Red by SFR lance trois forfaits à prix cassé avec une option TV incluse, Bouygues réplique dans la foulée

Red by SFR relance les hostilités avec un nouveau Big Red. Moins de data mobile cette fois-ci, mais plus de choix et une option TV incluse.

Jusqu’au 13 juin 2021, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge commercialise trois forfaits mobile à prix cassé. Des forfaits d’ailleurs sans engagement.

Facturée 5 euros par mois, la plus petite formule comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM, 20 Go depuis la France métropolitaine et 6 Go en roaming. En sus, une option incluse donne accès à un service de télévision via une application mobile Red TV.

Revenant à 8 euros par mois, la seconde formule fait passer les enveloppes data à 60 et 9 Go respectivement. Quant à la troisième formule à 12 euros par mois, les fait évoluer vers 130 et 15 Go. Elle propose en outre la 5G pour 5 euros de plus.

Bouygues Telecom en embuscade

On attendait la riposte de Bouygues Telecom, et ça n’a pas loupé. Il proposait des forfaits 1, 80, 100 et 120 Go à respectivement 4,99, 13,99, 14,99 et 18,99 euros par mois jusqu’au 16 juin. Au moment où sont écrites ces lignes, l’opérateur de Martin Bouygues a revu ses offres et laisse désormais le choix entre des forfaits 20, 60 et 140 Go à 5,99, 8,99 et 12,99 euros par mois respectivement, jusqu’au 13 juin. Même le petit forfait, privé de l’option TV, y a désormais droit.