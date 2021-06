Les trois nouvelles déclinaisons de BFMTV débarqueront le 5 juillet sur les box des opérateurs

Top départ imminent sur tous les supports pour les déclinaisons de BFMTV à Nice, Toulon et Marseille.

“Une nouvelle naissance dans la famille BFM avec l’arrivée imminente de triplés sur la Région Sud à Marseille, Toulon et Nice”, a annoncé hier sur Twitter Philippe Benayoun, directeur des Régions BFM chez Altice Media Ads & Connect. Le lancement de ces trois nouvelles déclinaisons aura lieu le 5 juillet. Acquise cette année par Altice, la chaîne Azur TV va ainsi laisser place à ce trio. Reste à savoir si ces chaînes seront dans un premier temps communes, avant d’être dissociées en octobre comme initialement envisagé.

Une nouvelle naissance dans la famille #BFM avec l'arrivée imminente de triplés sur la Région Sud à Marseille, Toulon et Nice #TV #publicitélocale #information #BFMRégions pic.twitter.com/O95flKIJmZ — Philippe Benayoun (@pbenayoun) June 9, 2021

Au programme, de l’info de proximité, l’économie locale, les loisirs, les sorts, les transports, la météo et les sorties, soit « toute l’actualité 7 jours sur 7 avec des rendez-vous d’information réactualisés en permanence avec Le Grand Journal du Sud”. D’après le teaser de BFM, ces chaînes seront disponibles sur tous les supports. Un lancement devrait donc être opéré sur les box des opérateurs dont les Freebox (canal 935).

La première chaîne d’information en continu a l’ambition de marcher sur les plates bandes de France 3 et peaufine un peu plus le maillage de son réseau d’antennes locales. Dans son réseau, figurent d’ores et déjà BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, et plus récemment BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud.