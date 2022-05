Free Mobile lance des grosses promos sur ses smartphones très hauts de gamme

Nouvelles remises couplées à une ODR dans la boutique en ligne de Free Mobile, sur les smartphones très hauts de gamme de Samsung, à savoir les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 New.

Free Mobile vient de lancer des remises immédiates sur les smartphones les plus chers de la boutique, à savoir les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 New. Ces deux smartphones très haut de gamme bénéficiaient à la fois d’une offre de remboursement, qui se cumule avec cette nouvelle promo.

Le premier smartphone est le Galaxy Z Fold 3, dont le prix passe de 1799€ à 1699€, soit 100€ de remise immédiate. A cela s’ajoute une offre de remboursement de 200€, ce qui porte le prix final de ce smartphone à 1499€.

Outre le paiement comptant, cette remise et cette ODR s’appliquent également à la formule Free Flex : sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 1119€ (soit 919€ en prenant en compte l’ODR de 200€), puis 24 loyers suivants de 19,99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 100€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

Vous pouvez retrouver le test du Galaxy Z Fold 3 réalisé par Univers Freebox

Le deuxième smartphone est le Galaxy Z Flip 3 New, dont le prix passe de 1059€ à 1029€, soit 30€ de remise. A cela s’ajoute une offre de remboursement de 150€, ce qui porte le prix final de ce smartphone à 879€.

Outre le paiement comptant, cette remise et cette ODR s’appliquent également à la formule Free Flex : sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de sera de 299€ (soit 149€ en prenant en compte l’ODR), puis 24 loyers suivants de 19,99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 100€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.