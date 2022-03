Free envoie un mail pour vous demander comment améliorer le pack sécurité de la Freebox

Free interroge ses abonnés. L’opérateur veut savoir ce qu’ils font de leur pack sécurité, au-delà de la détection d’intrusion.

Lancée fin 2018, la Freebox Delta propose une partie domotique avec notamment un pack sécurité incluant une caméra, un détecteur d’ouverture de porte et un détecteur de mouvements.

Free envoie actuellement un mail aux abonnés Freebox Delta et Delta Pop au travers d’un questionnaire pour en savoir davantage sur les usages, et notamment sur des usages particuliers. L’objectif est de connaitre vos comment vous utilisez ce service et savoir quelles sont les améliorations à apporter.