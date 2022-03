Bouygues Telecom lance un nouveau forfait mobile innovant

L’opérateur agit pour la sobriété numérique avec un forfait mobile dont la data non utilisée sera convertie en une aide financière à des associations.

Bouygues Telecom dévoile aujourd’hui “Source, une offre innovante destinée à celles et ceux qui veulent participer à l’émergence d’un numérique plus responsable et solidaire”, annonce ce 10 mars l’opérateur. Il s’agit d’un forfait sans engagement 10€ pour 10Go qui offre la possibilité inédite aux abonnés de convertir leurs gigas non consommés en soutien financier à des centaines d’associations, grâce à son partenaire Lilo, “l’entreprise française qui transforme les petits gestes du quotidien en générosité”. Ce forfait permet également à l’abonné de se recharger ponctuellement en data s’il souhaite en consommer davantage de manière juste et précise en ajoutant 2, 4, 6, 8 ou 10 Go.

Une application baptisée “Source” est également lancée sur iOS et Android. Celle-ci intègre des outils et prodigue des conseils afin de faciliter le pilotage et l’optimisation de sa consommation mobile quotidienne. Au total 1 giga équivaut à 100 gouttes à donner.

L’opérateur se félicite de ce forfait d’un nouveau genre, cette offre “s’inscrit ainsi dans la stratégie de réduction de l’empreinte environnementale de Bouygues Telecom, en sensibilisant ses clients et les prospects à un numérique plus durable, conformément à l’axe « Agir ensemble pour des services plus responsables » de sa Stratégie Cllmat 2020- 2030.” Mais aussi en aidant le monde associatif.

Depuis 2015, Lilo, acteur français du numérique, développe de nouveaux moyens de collecte pour permettre à chacun de soutenir gratuitement ses associations préférées grâce à son usage d’Internet. Déjà plus de 4 millions d’euros ont été reversés à des centaines de projets agissant pour un monde plus écologique et plus humain.