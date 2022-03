Compétitif, Canal+ annonce avoir gagné 373 000 nouveaux abonnés en France en 1 an

Vivendi a dévoilé hier les résultats annuels du groupe Canal+. Sa stratégie continue de payer commercialement et financièrement.

Canal+ confirme son retour en force. Après avoir perdu 250 000 abonnés dans l’ Hexagone en 2018, puis 195 000 l’année suivante, le groupe a redressé la barre avec 262 000 clients séduits en 2020 mais qu’en est-il en 2021 ? A l’occasion de présentation le 9 mars de ses résultats annuels, la maison-mère Vivendi s’est félicité d’une nouvelle performance commerciale de sa filiale. En 12 mois, le portefeuille total d’abonnés en France métropolitaine a enregistré une croissance nette de 373 000 abonnés, et atteint désormais 9,05 millions de clients. En ce qui concerne, le partenariat avec les opérateurs comme Free (TV by Canal), 55 000 ventes ont été enregistrées portant le nombre de ces abonnés à 3,491 millions.

La réforme en profondeur du groupe et sa transformation en agrégateur de contenus de premier ordre avec de jolis coups comme la distribution exclusive de Disney+ et beIN Sports, continue de porter ses fruits. Sans oublier le succès myCanal, véritable pilier de sa stratégie. Les offres sont aussi plus attractives que par le passé.

Et cela devrait continuer dans ce sens. Canal+ a annoncé le 2 décembre 2021 la signature d’un accord avec les organisations du cinéma français, avec un avancement de la fenêtre de Canal+ dans la chronologie des médias six mois après la sortie en salles contre 12 mois précédemment. De quoi séduire encore un peu plus commercialement. Surtout qu’après Netflix et Disney+, et Starzplay, Canal+ va distribué le service de SVOD Paramount+ d’ici à la fin de l’année. Fruit d’un partenariat, seront proposés notamment les films Paramount en première exclusivité sur Canal+ en France.

Côté finances, le chiffre d’affaires de Groupe Canal+ s’est élevé à 5 770 millions d’euros en 2021, en hausse de 5,2 % à taux de change et périmètre constants par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires de la télévision en France métropolitaine progresse quant à lui de 2,9 %. La profitabilité de la filiale de Vivendi progresse aussi. L’EBITA a grimpé à 480 millions d’euros, en hausse de 10,4 % (+9,5 % à taux de change et périmètre constants).

A l’international, Canal+ progresse sans jamais fléchir. Ses revenus augmentent de 4,7 % en raison d’une nouvelle hausse significative du parc d’abonnés (+1,2 million en un an). Sur le pilier numérique , myCanal s’est déployé en Afrique en 2021 et est désormais présent dans 29 pays au total en comptant l’Europe.

Par ailleurs, “dans un contexte de réouverture des salles de cinéma ainsi que de bonnes performances des séries TV et du catalogue, le chiffre d’affaires de Studiocanal augmente fortement de 31,5 % (+27,5 % à taux de change et périmètre constants) en un an”, apprend-on. Plusieurs succès en salles sont en effet à noter, à l’instar de Bac Nord, Boîte noire et Le loup et le lion en France, Wrath of man en Australie, Nouvelle-Zélande et Allemagne ou encore Drunk au Royaume-Uni.