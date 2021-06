Tuto vidéo Univers Freebox : Votre situation et celle de votre Freebox changent, mettez tout au clair avec Free

Comme chaque semaine (ou presque) Univers Freebox vous propose des tutoriels pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la Freebox et aux changements de situations qui peuvent intervenir dans la vie des abonnés. C’est ainsi que nous vous montrons et donnons les astuces pour déménager votre Freebox dans les meilleures conditions ou encore comment changer votre moyen de paiement si vous changer de banque par exemple, mais aussi comment accéder et gérer ses factures.

Découvrez en vidéo comment mettre au clair votre situation vis à vis de Free lors d’un changement de situation

