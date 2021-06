Cinq nouvelles chaînes gratuites en approche sur Freebox TV

Freebox s’enrichit encore et s’ancre dans les territoires

Free vient de mettre à jour sa liste des chaînes au format PDF disponible sur cette page. On y voit apparaitre cinq nouvelles chaînes, qui devraient donc être disponibles prochainement sur Freebox TV. Il s’agit de chaînes locales ou régionales et seront donc bien sûr disponibles gratuitement. Voici la liste et la présentation de ces chaînes :

BIP TV sera disponible sur le canal 945. Il s’agit une chaîne d’information et de services, gratuite, traitant de l’actualité du Berry ; l’information, le sport et la culture sont les principaux domaines traités grâce à des magazines et des émissions créés par l’équipe de journalistes et de techniciens. Biptv diffuse également des programmes coproduits par l’Union des Télévisions Locales de Service Public, avec Ciclic établissement de coopération culturelle de la Région Centre, ou encore des programmes reçus au titre du partenariat comme avec Public Sénat.

TVPaese sera disponible sur le canal 946. Outil de communication, d’information et d’échange, au service de la population locale, Télé Paese se veut l’expression d’une identité balanine. Outil de promotion de la Balagne, Télé Paese tient à valoriser les activités, le patrimoine et les atouts de sa micro-région. C’est en vue de cet objectif, que Télé Paese a intégré la Fédération nationale des télévisions locales, réseau de découverte et d’échange des productions audiovisuelles régionales.

TV7 Colmar sera disponible sur le canal 947. Créée en 1994, TV7 se présente comme un miroir des habitants de Colmar et des villages de sa périphérie. Elle appartient à la société Vialis, qui diffuse TV7 sur le canal 77 de son réseau. TV7 n’entend pas seulement être une chaîne d’information et de distraction. TV7, la télévision locale de Colmar contribue à tisser un lien social et est devenue un acteur essentiel des initiatives locales dont elle assure la promotion et un soutien constant.

7ALimoges sera disponible sur le canal 948. Il s’agit de la chaîne de télévision publique locale éditée par la Ville de Limoges. Animée par le service multimédia de la direction de la communication, elle produit et diffuse des reportages et des annonces sur la vie culturelle, sportive, économique, administrative et éducative de la Ville de Limoges et de sa communauté urbaine.

Corsaire TV sera disponible sur le canal 950. Contrairement à ce que laisse penser son nom, ce n’est pas une chaîne locale de Corse mais qui traite de l’actualité de la communauté urbaine de Dunkerque. Elle est disponible actuellement sous forme de web TV

Merci à tv_pds