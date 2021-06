NRJ Mobile dégaine un forfait 100 Go dont le prix cassé ne change pas au bout d’un an

NRJ Mobile propose un maximum de data pour l’Internet mobile, avec un forfait 100 Go dont le prix cassé ne bouge pas après la première année. Il y a toutefois une contrepartie.



Jusqu’au 14 juin 2021, NRJ Mobile commercialise un forfait blindé en data mobile à 13 euros par mois. “Et pas seulement la première année !”, précise d’ailleurs la marque.

Dans le détail, le forfait mobile en question intègre les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 100 Go en 3G/4G (débit réduit au-delà), depuis la France métropolitaine.

Et chez les rivaux ?

Chez Red by SFR, Bouygues Telecom et Sosh, des forfaits 100 Go sont affichés à respectivement 15, 14,99 et 15,99 euros. Si NRJ Mobile se positionne en-dessous avec un coût de 13 euros par mois, il y a un détail à repérer dans les petits caractères et non des moindres. Son forfait est soumis à un engagement de 12 mois, quand ceux des rivaux sont sans engagement. Cdiscount Mobile a également un forfait mobile 100 Go à prix cassé. Il revient à 9,99 euros par mois, mais pendant 12 mois. Au-delà, le tarif passe à 20 euros par mois.

NRJ Mobile, une marque appartenant désormais à Bouygues Telecom

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.