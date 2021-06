Freebox Révolution et Delta : le service multimédia P2F évolue avec de nombreuses nouveautés

« P2f », un client “Plex” spécialement conçue pour les Freebox Delta et Révolution, se met à jour et apporte son lot de nouveautés

Plex est un célèbre service multimédia disponible sur Freebox Mini 4K, Freebox Révolution, Delta et One. Développé spécialement grâce au SDK QML, ce service se nomme donc« P2f » sur Freebox. Il permet d’accéder à des fichiers multimédias contenus sur son ordinateur et ce depuis n’importe où, y compris depuis une Freebox Révolution. Le service est téléchargeable gratuitement dans le Free Store de la Freebox Révolution, de la Freebox Delta et Freebox One. Vous pouvez retrouver notre tutoriel de P2f sur cette page.

Un grosse mise à jour vient d’être déployée, qui est compatible avec le passage de qt 9 à qt 15 sur la Freebox Delta. De nombreuses nouveautés sont au programme parmi lesquelles la fonction recherche et bandes annonces (pour les films) , le skip intro pour les séries, la possibilité de télécharger films, collections ou séries, et la lecture des films ou séries en plusieurs parties.

Toutes les nouveautés et corrections de cette nouvelle version de P2F

1. Compatibilité Qt 5.15

2.1 Débug : retour de la bande orange dans menu

2.2 Débug : plus de pertes d’affiches pour les collections

2.3 Debug : timeline lors de la vidéo

3.1 Optimisation et finalisation de la gestion des Filtres

3.2 Informations en bas filtres et tri (dans une bibliothèque en appuyant sur la touche info)

4. Scrollbar dans les bibliothèques (gauche y/yMax, droite page/totalPage)

5. Ajout de la catégorie “dernières séries ajoutées” sur la page d’accueil

6. Rafraichissement des bibliothèques pour les options paginations/collection/navigation par dossier

7. Possibilité de forcer le son en 2.1

8. Séries : passer intro : paramètre dans options + bouton record de la télécommande

9. Bande annonces, lorsque c’est disponible (touche record) sur la fiche du film

10. Menu/ extras : vidéos extras (bande annonce ou “dans les coulisses” : que pour ceux qui ont plex pass)

11. fonction recherche/raccourcis (bibliothèques vidéos)

12. Collections possibles aussi pour les series

13. Téléchargement des films,collections,séries ( lorsque quelqu’un vous partage sa bibliothèque par exemple)

14. Lecture de films ou séries en plusieurs parties

P2F est une application Freemium, ce qui signifie qu’elle propose ses fonctionnalités gratuitement de base, mais offre des avantages à ceux qui l’achètent. Initialement proposée avec une semaine de test gratuit, la version Premium est normalement proposée à 3,85€, mais elle est désormais disponible pour tous gratuitement. Elle permet notamment de ne pas avoir à rentrer ses identifiants et ses paramètres à chaque utilisation.