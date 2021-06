Freebox : un nouveau service de Mediawan à consommer sur place ou à emporter va débarquer sur Prime Video

Après son service de SVOD Explore sur Apple TV, Mediawan va lancer une nouvelle offre de vidéo dédiée à la cuisine sur Amazon Channels.

“Vivez votre passion de la cuisine avec le chef Jamie Oliver” dans Kitchen Mania, Mediawan va mettre les petits plats dans les grands prochainement en lançant un service de SVOD dédié à la cuisine au sein du corner Amazon Channels sur Prime Video. Une nouvelle offre vidéo « à consommer sur place ou à emporte » s’amuse l’affiche publicitaire. Pour l’heure ni le prix, ni la date de lancement ne sont connus. Un essai gratuit de 14 jours sera proposés aux nouveaux abonnés.

Tout porte à croire qu’il s’agit du projet “Kitchen” du groupe audiovisuel de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton. Côté programmation, on peut ainsi s’attendre à des productions originales, des recettes de chefs, des documentaires, de la street food et des conseils cuisine à tout-va.

Pour rappel, Prime Video est inclus dans l’offre Freebox Delta et accessible à 5,99€/mois sur les autres box de Free.

Merci à PDS TV.