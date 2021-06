Free officialise l’arrivée de TF1 4K sur les Freebox Delta, Pop et mini 4K pour l’Euro 2021

Après être apparue la semaine dernière sur Freebox TV, la chaîne TF1 4K est officiellement annoncée ce 10 juin par Free. L’opérateur indique comment y accéder.

“À l’occasion de l’UEFA EURO 2020TM qui débute le 11 juin, TF1, diffuseur officiel de l’UEFA EURO 2020TM, diffusera 12 matchs de la compétition en 4K disponibles sur les Freebox Delta, Freebox Pop et Freebox mini 4K. Rien de tel que la 4K pour vivre le match avec encore plus d’émotions, comme si on y était”, annonce Free ce matin.

A J-1 du match d’ouverture de la compétition, la chaîne TF1 4K est ainsi disponible sur le canal 101 et incluse pour les abonnés équipés du Player Free Devialet avec la Freebox Delta, du Player Pop ou du player mini 4K, “qu’ils soient abonnés au Forfait Freebox mini 4K ou aux Forfaits Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama/Freebox Révolution avec l’option multi-TV mini 4K” précise l’opérateur. La chaîne est aussi disponible au sein de l’application OQEE sur Smart TV Samsung 2018 à 2021 équipées de Tizen 4.0 ou d’une version supérieure.