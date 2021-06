Mozilla compte sur vous pour améliorer son navigateur Firefox

Grâce à une nouvelle page Web, la fondation Mozilla vous permet de proposer des idées d’amélioration de ses logiciels pour lesquelles d’autres utilisateurs ainsi que ses employés pourront voter et commenter.

Mozilla vous sollicite ! L’éditeur du navigateur Web Firefox a créé une nouvelle page sur laquelle tous les utilisateurs peuvent s’exprimer et soumettre leurs idées d’amélioration ou d’innovation pour les services de Mozilla. Les autres utilisateurs ainsi que le personnel de Mozilla pourront ainsi voter et commenter ces idées. Tout le monde peut y accéder, à condition d’avoir un compte. Dans le cas contraire, il faudra s’inscrire pour pouvoir participer.

Nommée « Ideas », cette nouvelle page est accessible depuis tous les navigateurs à cette adresse. Elle a été conçue par Crowdicity, une solution en ligne de gestion d’idées.

La page d’accueil met en avant les idées marquant les plus hauts scores, celles qui obtiennent le plus de commentaires ou encore les idées plus récentes.

La fondation Mozilla propose ainsi une solution pour dans un premier temps, améliorer la communication avec sa communauté et dans un second temps, pour déplacer les postes concernant les suivis de bogues de Mozilla vers sa nouvelle plateforme « Ideas ».

Source : 01Net