Un nouvelle chaîne française devrait débarquer en septembre sur les Freebox

Après avoir reçu le feu vert du CSA en 2020, la chaîne d’information locale NA TV dédiée à la Nouvelle-Aquitaine va voir le jour en septembre prochain. Elle devrait débarquer dans le même temps sur les Freebox et les box d’Orange et Bouygues Telecom.

“Une nouvelle aventure commence, dès juin sur le digital, en septembre sur vos téléviseurs, ordinateurs, tablettes et téléphones”, une nouvelle chaîne locale française va bientôt voir le jour. Baptisée NA TV et appartenant au groupe éponyme, celle-ci s’adressera aux Néo-Aquitains et proposera des contenus « dédiés » aux secteurs forts de ce territoire. “Le tissu associatif et sportif ne sera pas en reste avec des programmes valorisants le travail accru des bénévoles qui font le quotidien des structures”, précise la chaîne conventionnée par le CSA en septembre 2020 pour une distribution sur les réseaux de communications électroniques n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil.

Dans l’optique de couvrir au mieux l’actualité des 12 départements de la région , NA TV s’est constituée un pool d’une vingtaine de journalistes. Au programme, de l’info, du sport, de l’économie, de la culture et des sorties, des talk-shows et de la politique. Côté distribution, la chaîne annonce une disponibilité en septembre sur les box de Free, Orange et Bouygues Telecom. Pour rappel, 5 autres chaînes locales vont faire leur apparition gratuitement sur les Freebox, BIP TV, TVPaese, TV7 Colmar, 7ALimoges et Corsaire TV.

Merci à PDS TV