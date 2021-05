Test du Oppo A94 5G : un smartphone à moins de 400 euros très convaincant

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test du smartphone Oppo A94 5G, un modèle sous la barre des 400 euros avec quelques arguments à faire valoir. Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques du smartphone Oppo A94 5G qui nous a été prêté par le constructeur et que l’on trouve à 359 euros dans la boutique en ligne de Free Mobile. Fiche technique du Oppo A94 5G : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,4 GHz (chipset Dimensity 800U)

Mémoire vive : 8 Go en LPDDR4X

Écran : dalle AMOLED 6,43 pouces avec une définition 2 400 x 1 080 pixels

Audio : son sortant uniquement de la tranche inférieure

Stockage : 128 Go de stockage extensible par carte MicroSD (slot dédié)

Gestion SIM : deux logements Nano-SIM dédiés dans un tiroir de la tranche gauche

Compatibilité 4G : support des bandes B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41 / B66

Compatibilité 5G : oui

Quadruple capteur photo au dos :

48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 119 degrés + macro + monochrome)

Capteur photo à l’avant : 16 Mégapixels dans un poinçon excentré

Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche inférieure)

Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure)

Support Wi-Fi : version Wi-Fi 5

Connectivité Bluetooth : version 5.1

NFC : oui

Batterie : 4 310 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 30 Watts (bloc 30 Watts inclus dans la boîte)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface ColorOS 11.1

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle

Patchs de sécurité installés durant notre test : avril 2021

Dimensions : 160,1 x 73,4 x 7,8 millimètres

Poids : 173 grammes

Une bonne prise en main

De face, l’Oppo A94 5G est un smartphone parmi d’autres, à savoir un écran assez grand poinçonné pour accueillir le capteur photo frontal. Au dos, il revendique son écurie (mais pas au point d’un Realme 8 Pro) et opte pour un dégradé (bleu vers violet dans notre cas ou blanc vers noir pour l’autre coloris existant). C’est beau sans être tape-à-l’oeil.

En main, la préhension est assez bonne grâce à la largeur pas excessive, aux tranches courbées au niveau du dos, au toucher doux de la coque, à l’épaisseur contenue et au poids de 173 grammes bien réparti. Avec son assemblage de bonne facture, le smartphone laisse une impression de qualité entre les mains.

Le constructeur fournit une coque de protection transparente qui ajoute certes de l’épaisseur et du poids à l’ensemble, tout en changeant la sensation en main, mais que l’on vous conseille vivement d’installer si vous êtes maladroit. Le smartphone est en effet assez glissant. L’accessoire aura aussi pour avantage de rendre le smartphone un peu moins bancal lorsqu’il est posé sur le dos, en raison d’un bloc photo large, mais excentré.

Écran AMOLED, mais pas de double haut-parleur stéréo

Au quotidien, l’écran AMOLED 6,43 pouces du Oppo A94 5G offre de jolies couleurs et une bonne luminosité, y compris avec un bon soleil. S’il profite d’une définition Full HD+ et d’un poinçon assez discret, il fait en revanche l’impasse sur le fort de rafraîchissement. Dommage. Dans les réglages, on pourra ajuster la température d’affichage.

Côté son, on a quelque chose de clair et d’assez puissant. Le constructeur a revanche fait l’impasse sur le double haut-parleur stéréo toujours bienvenu en vidéo ou en jeu. La connectique mini-jack fait partie de l’équation et prend place au niveau de la tranche inférieure, non loin du port de charge en USB-C.

D’ailleurs, les écouteurs fournis avec le smartphone ne sont pas exceptionnels, mais feront l’affaire avec quelques basses au programme (mais aussi quelques aigus un peu envahissants à fort volume).

Quatre capteurs photo, mais deux réellement intéressants

L’Oppo A94 5G dispose de quatre capteurs photo au dos, dont un principal de 48 Mégapixels et un 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle. Ils sont complétés par des capteurs monochrome et macro de 2 Mégapixels chacun. À l’avant, pour les selfies, on trouve un capteur 16 Mégapixels.

À l’usage, sans attendre des merveilles étant donné le segment tarifaire et la configuration photo, on a suffisamment de ressources pour la plupart des situations.

Ci-dessous, un exemple de jour, en partant de l’ultra grand-angle pour aller jusqu’au zoom x5 :

Une photo de jour, puis sa version ultra grand-angle :

Deux photos avec le mode macro (“Plus/Macro”), dont il ne faut pas attendre grand-chose dans les faits :

Une photo en fin de journée, puis une photo en pleine nuit avec un éclairage intérieur très léger, puis les versions corrigées par le mode nuit (option “Nuit” accessible tout droit à gauche) :

Deux selfies en extérieur :

Un smartphone dual-SIM et 5G

L’Oppo A94 5G est, comme son nom l’indique, compatible avec la 5G récemment lancée en France. Il supporte également la B28, soit la 4G 700 MHz, chère aux abonnés Free Mobile.

Enfin, le tiroir au haut de la tranche gauche comporte deux emplacements Nano-SIM et un emplacement MicroSD. Pas besoin ainsi de choisir entre gestion dual-SIM et extension de la mémoire interne en raison d’un emplacement hybride Nano-SIM/MicroSD.

Ci-dessous des débits obtenus en extérieur :

Et d’autres mesurés en intérieur :

Un smartphone réactif au quotidien

Avec son processeur octa-core 2,4 GHz et sa mémoire vive 8 Go en LPDDR4x, l’Oppo A94 5G se montre assez réactif au quotidien et ne se montre pas à bout de souffle dans les jeux. Chose appréciable aussi, nous n’avons jamais noté de chauffe. Au pire l’appareil était-il tiède après une heure et demie de GPS avec l’écran allumé.

Pour les amateurs de benchmark, l’outil Disk Speed indiquait 327 Mo/s en écriture et 550 Mo/s en lecture pour la mémoire interne. De quoi expliquer la réactivité au moment d’installer et charger les grosses applications, mais aussi de capturer une photo.

Pas marathonien, mais endurant quand même

Avec sa batterie 4 310 mAh, l’Oppo A94 5G permet d’arriver en fin de journée sans finir totalement sur les rotules. Si 2 jours apparaissent compliqués à envisager sans se priver, on peut toutefois tendre vers 1 journée et demie. Bref, de quoi avoir l’esprit tranquille.

Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 10h19 avec 100 % et arrivée le lendemain à 21h07 avec 9 % :

1 heure et 5 minutes de jeu avec le son du smartphone

30 minutes de YouTube avec les écouteurs Bluetooth

1 heure et 45 minutes de streaming audio avec les écouteurs filaires

Consultations et alertes Twitter / Gmail

Pas mal de surf sur Internet

Quelques SMS/MMS

Photos

9 mises à jour d’applications

20 minutes de partage 4G

Tests de débits

Mode Always-On Display Activé

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Le bloc 30 Watts fourni permet une charge assez rapide. En moins d’une heure, c’était bouclé. Pas de charge sans-fil, en revanche.

Ci-dessous, un suivi de charge :

9h27 : 2 %

9h32 : 15 %

9h37 : 28 %

9h42 : 40 %

9h47 : 52 %

9h52 : 62 %

9h57 : 73 %

10h02 : 83 %

10h07 : 92 %

10h12 : 97 %

10h15 : 100 %

Une partie logicielle complète et à jour

Au moment de la réalisation de ce test, nous avions l’interface ColorOS 11.1 basée sur Android 11 et les patchs de sécurité d’avril 2021 après l’installation d’une mise à jour. Notre Oppo A94 5G de test était donc plutôt à jour, sachant que les patchs de mai 2021 commencent à peine à être déployés et que l’on parle d’un smartphone à moins de 400 euros.

L’interface ColorOS 11.1 propose quelques fonctions pratiques, dont :

Le choix d’avoir ou non le tiroir d’applications

La barre latérale de raccourcis

Le mode écran scindé pour le multitâche

Les fonctions Fenêtre flottante ou mini-fenêtre pour garder une application à l’oeil

L’espace de jeu pour gérer les performances, la luminosité, les notifications et les appels durant vos sessions de gaming

La gestion avancée des gestes et mouvements, y compris sur l’écran éteint

Le mode sombre

Le mode Always-On Display personnalisable (date, heure, notifications et batterie)

Nous avions également quelques applications préinstallées dans le cadre de partenariats commerciaux : Amazon Music, Boutique Amazon, Booking, Facebook, Netflix et Twitter. Seul Neflix ne peut être désinstallé.

Concernant enfin les solutions de déverrouillage, rien à signaler. Lecteur d’empreinte digitale et reconnaissance ont fonctionné à merveille dès la première configuration et durant tout le long de ce test.

VERDICT

L’Opp A94 5G n’a pas tout. Il lui manque en effet certaines choses comme le taux de rafraîchissement élevé (au-delà des 60 Hz standards), le double haut-parleur stéréo et la charge sans-fil, mais rien d’essentiel au final. En plus d’être agréable en main et à l’oeil, ce smartphone se montre réactif au quotidien, profite d’un écran AMOLED, affiche une compatibilité réseau 5G, permet de s’amuser un peu en photo, se révèle assez endurant, se charge assez rapidement et s’accompagne d’une interface complète et à jour. On peut aussi noter la présence du mini-jack, l’espace de stockage confortable et extensible par MicroSD et le fait que le constructeur n’est pas avare au niveau des accessoires fournis. À moins de 400 euros, nous avons là une proposition vraiment très intéressante.