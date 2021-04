Cdiscount Mobile propose deux forfaits mobiles 20 et 50 Go à prix cassé

Avec ses deux dernières séries limitées, Cdiscount Mobile s’adresse à ceux ayant besoin de data, mais pas trop non plus.

Jusqu’au 21 avril 2021, Cdiscount Mobile leur propose en effet des forfaits 20 et 50 Go (utilisables en 4G, débit ajusté au-delà) à respectivement 1,99 et 6,99 euros par mois. Dans le premier cas, le tarif vaut pour 6 mois avant un passage à 9 euros. Dans le cas, il bascule à 15,99 euros après 12 mois.

Sans engagement, les deux forfaits en question comprennent en outre les appels, SMS et MMS en illimité. Ils prévoient également une enveloppe data de 2 ou 3 Go pour le roaming en Europe et dans les DOM. Notez enfin qu’il faudra payer 10 euros à la commande pour la carte SIM triple découpe.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.