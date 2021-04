Auchan Telecom dégaine deux séries limitées 50 et 80 Go, dont une avec un tarif promotionnel valable après la 1ère année

Désormais dans le giron de Bouygues Telecom, Auchan Telecom vient de présenter deux forfaits mobiles sans engagement. Ils proposent de bonnes quantités de data pour l’Internet mobile, mais sont limités à la 4G.

Jusqu’au 21 avril 2021, Auchan Telecom commercialise un forfait avec appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 80 Go de data utilisables en 3G ou 4G, pour 3,99 euros par mois, au lieu de 16,99 euros. Le tarif promotionnel vaut pour les 6 premiers mois. En parallèle, il y a également un forfait avec appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 50 Go, à 9,99 euros. “Pas seulement la 1ère année”, est-il cette fois précisé.

Comme à l’accoutumée, il faudra prévoir 10 euros au moment de la commande pour le paiement de la carte SIM triple découpe.

Comme NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom.

Suite logique à ce rachat à 855 millions d’euros, les abonnés des différentes marques basculent d’ailleurs progressivement pour n’utiliser que le réseau de Bouygues Telecom. Auparavant, ils avaient le choix entre ceux d’Orange, Bouygues et SFR.