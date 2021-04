Bouygues Telecom s’équipe de la première cabine de télémédecine connectée en 5G

Bouygues Telecom accueille dans l’un de ses locaux la première cabine de consultation connectée en 5G. La nouvelle connectivité apporte de meilleurs débits et une meilleure latence, mais simplifie aussi le déploiement de ce type de dispositifs.

Dans sa communication autour des usages de la 5G, l’industrie des télécoms rappelle régulièrement l’exemple de la télémédecine. Bouygues Telecom et H4D viennent justement d’annoncer une première cabine de consultation connectée en 5G pour illustrer la portée de cette technologie dans le domaine de la santé.

Plus de 50 cabinets médicaux connectés, un 1er en 5G

Pionner dans le secteur de la télémédecine, H4D a déjà installé plus de 50 cabinets médicaux connectés Consult Station, notamment dans les départements de l’Ain, de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. Sur fond de crise sanitaire, les installations et utilisations ont plus que doublé depuis mars 2020. L’un des dispositifs a d’ailleurs été installé dans les locaux de Bouygues Telecom, à Meudon-la-Forêt, dans le département des Hauts-de-Seine. Accessible à tous les collaborateurs de l’entreprise, il est connecté en 5G.

Au-delà des capacités en termes de débit et de latence qui assurent des échanges en haute définition et en temps réel, le choix de la 5G présente deux avantages. Premièrement, l’installation est facilitée, car elle ne requiert aucune infrastructure lourde (fibre optique, réseau sécurisé). De quoi apporter une réponse aux déserts médicaux. Deuxièmement, cela assure au patient la confidentialité de ses données personnelles lors du déploiement au sein d’une entreprise, sachant que celles-ci transitent sur un réseau indépendant de celui de l’employeur.

La Consult Station

Avec la Consult Station, le patient entre dans la cabine, insert sa carte Vitale et s’installe dans son siège. Un écran lui permet de communiquer en vidéo avec un médecin et différents appareils de réaliser des mesures nécessaires au diagnostic (tension, fréquence cardiaque, saturation d’oxygène dans le sang, température, taille, poids, etc.). En fin de consultation, une ordonnance est imprimée.