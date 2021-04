Smartphones 5G disponibles chez Free Mobile : lequel choisir avec un budget maximum de 400 euros ?

Univers Freebox vous propose des comparatifs avec les smartphones disponibles dans la boutique Free Mobile. D’ailleurs, que peut-on trouver en ce moment avec la 5G pour 400 euros et moins ? Voici nos suggestions, si vous comptiez renouveler votre smartphone.

Avec un budget de 400 euros : l’Oppo Reno4 5G

Si vous avez un budget de 400 euros en poche, l’Oppo Reno4 5G à 399 euros est aussi élégant et bien fini qu’il est intéressant à l’usage. Compatible 5G, il offre de bonnes performances grâce à son chipset Snapdragon 765G, une charge filaire vraiment très rapide et une interface ColorOS assez complète. Ce smartphone profite bien d’un écran AMOLED, mais pas d’un taux de rafraîchissement élevé pour plus de fluidité, et d’un son agréable à écouter, mais pas stéréo. Quant à l’absence de charge sans-fil, elle se fait vite oublier avec la rapidité de la charge filaire 65 Watts.

Avec un budget de 350 euros : le Samsung Galaxy A42 5G

S’il n’est pas parfait, le Samsung Galaxy A42 5G à 329 euros propose une expérience intéressante sous la barre des 350 euros. On a un écran AMOLED XXL, une connectique mini-jack, une batterie de bonne capacité pour passer la journée sans encombre, une compatibilité réseau 5G et une interface One UI efficace et peu chargée en logiciels préinstallés. Celui-ci en fait revanche l’impasse sur le son stéréo, la charge rapide et la charge sans-fil.

Avec un budget de 300 euros : le Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Vous avez un budget de 300 euros maximum ? Le Xiaomi Mi 10T Lite à 299 euros se présente comme un choix intéressant avec son chipset Snapdragon 750G synonyme de 5G, son écran IPS 6,67 pouces FHD+ 120 Hz, sa batterie 4 820 mAh rechargeable en 33 Watts et son capteur photo principal 64 Mégapixels. Sur le même segment tarifaire l’Oppo Reno4 Z n’est pas trop mal loti, mais va moins loin sur la partie photo et la partie charge.

Avec un budget de 250 euros : le Xiaomi Redmi Note 9T

Xiaomi entend démocratiser la 5G en la proposant aux budgets serrés au travers de sa famille de smartphones Redmi. Si vous avez un budget maximum de 250 euros, vous pourrez ainsi vous tourner vers le Redmi Note 9T, actuellement affiché à 219 euros et modèle 5G le moins cher de la boutique.

Le Redmi Note 9T propose de bonnes performances en multimédia, un écran bien défini, un stockage extensible par MicroSD, une connectique mini-jack et une interface logicielle MIUI bien fichue. Maintenant, le segment tarifaire oblige à faire des choix. Pas de charge sans-fil, de fort taux de rafraîchissement pour l’écran ou de charge ultra rapide malgré la grosse batterie. En photo, on perd en outre l’ultra grand-angle que proposaient les Redmi Note 8T et Redmi Note 9.