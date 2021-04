Abonnés Freebox avec TV by Canal : nouvelle mise à jour de myCanal et des nouveautés à venir

L’application myCanal reçoit une nouvelle mise à jour sur Android mais aussi sur iOS. Au programme, un design repensé dans certaines section et des optimisations.

“Dans cette version nous changeons le design des écrans TV « Espace Client » et « en plus »”, annoncent aujourd’hui les développeurs de myCanal. Estampillée 4.10.2, cette nouvelle mouture Android corrige aussi quelques bugs.

A noter qu’une version 4.12 a également été déployée le 6 avril dernier sur iOS , apportant des optimisations au niveau du téléchargement des contenus. “Mais ce n’est pas tout, nous vous préparons plein de nouveautés à découvrir dans les prochaines versions”, promet l’équipe de la plateforme de la filiale de Vivendi.

MyCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Cana/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).