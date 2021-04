Free Ligue 1 Uber Eats lance un nouveau format

L’application 100% Foot de Free s’étoffe encore, avec un nouveau format mêlant ballon rond et manette de jeux video.

Un canapé, une console et un joueur de Ligue 1. Ainsi se résume le nouveau concept d’interview décalée proposée par Free Ligue 1 Uber Eats depuis ce matin. Le nom, Tsenegame, fait référence à la filiale sports de Electronic Arts et son slogan iconique “It’s in the game”, très souvent mal prononcé par les jeunes joueurs.

Dans ce premier épisode, vous en découvrez plus sur la vie d’Aboubakar Kamara, du Dijon FCO. Il répond à plusieurs questions, sur l’univers du jeu vidéo et sur le football bien sûr, le tout entrecoupé de buts et d’actions marquantes en pleine partie de FIFA 21. En effet, le joueur réalise cette interview manette en main contre son interviewer.

Au total, Free ambitionne de proposer plus de 2000 contenus avec son service. Pour ceux souhaitant découvrir ce nouveau service, Univers Freebox vous en a fait une présentation détaillée. Depuis son lancement, l’opérateur a continué de lancer de nouvelles émissions et nous vous proposons un petit retour sur ce que propose Free Ligue 1 Uber Eats pour les amateurs de foot. Point à noter : tous ces contenus sont sous-titrés d’office, une bonne chose pour les personnes malentendantes.

SuperCut, pour redécouvrir les moments forts de la Ligue 1 de manière épique

Pas envie de longues phrases alambiquées et de commentaires durant des plombes, mais de revivre les plus belles actions de la journée de Ligue 1 ? SuperCut est fait pour vous. En moins de 5 minutes, ce format vient vous proposer chaque semaine, après un petit récapitulatif de l’émission précédente, un résumé des images marquantes de la compétition.

De belles images pour les meilleurs gestes techniques, une musique épique, quelques extraits audio d’interview pour pimenter le tout, avec quelques panneaux textuels pour replacer le contexte. Du 100% foot, sans fioritures et soulignant la beauté du sport. On se croirait dans une bande-annonce de film, qui sortirait après l’événement.

Un avis à chaud, au coeur du stade, c’est dans Zone Flash

Ce que vous aimez le plus, c’est de recueillir les impressions des joueurs ou des entraîneurs juste après le match ? Zone Flash devrait vous plaire. Un montage dynamique, pour avoir droit au ressenti des joueurs ou de l’entraîneur au sujet de leur match, juste après une victoire glorieuse ou une défaite douloureuse.

Les interviews sont toujours précédées d’un petit résumé du match sur place, pour vous mettre dans le bain

Un format court et efficace (pas plus de cinq minutes en général), qui prend le pouls de votre équipe favorite.

Devenez le nouveau Neymar, Zidane ou Ronaldinho avec Dédicace… ou presque

Ce format plaira surtout aux amateurs de freestyles et de gestes techniques, puisqu’il vous permettra de reproduire, chez vous les tricks signature des meilleurs joueurs de foot du monde. Tant la roulette de notre phénomène national Zidane que l’elastico mythique de Ronaldinho, en passant par le petit pont classique de Neymar.

L’occasion également pour ces pros de vous montrer leurs meilleurs tricks, pour un peu de spectaculaire !

Dédicace se déroule dans un décor plutôt atypique, et avec un intervenant qui sait de quoi il parle. Nous avons ainsi le droit à des démonstrations et des tutos pour ces gestes provenant de deux vice-champions de France de Freestyle (masculin et féminin), mais aussi carrément de Gauthier Fayolle, 7 fois champion du monde dans cette discipline. A reproduire chez vous, à l’extérieur de préférence : un elastico mal placé, c’est peut être un vase qui se brise ! 30 épisodes assez courts pour l’instant de cette mini-série au concept plutôt amusant.

“En vrai”, l’interview intimiste pour découvrir les joueurs qui font se lever des foules

Envie de découvrir l’homme sous le maillot ? En Vrai vous permet, dans un format plus long et posé de vous poser et d’accompagner un joueur, qui vous expliquera son parcours, son ressenti et sa vision du foot.

Pour l’instant, deux interviews sont disponible, publiée en deux parties, présentant Kader Bamba du FC Nantes et Kevin N’Doran du FC Metz.

Les autres contenus lancés en même temps que Free Ligue 1 Uber Eats

On connaît déjà l’un des hommes fort du nouveau service de Free : Thomas Thouroude, ancien animateur chez Canal+ et France Télévisions. Vous pouvez dès à présent retrouver les deux premiers épisodes de son magasine “U-Foot“. Une émission proposée dans un format assez court (10 minutes), tous les vendredis et les lundis pour suivre l’actualité du championnat “avec ses joies, ses peines et ses tweets de Jean-Michel Aulas” plaisante le présentateur en intro du dernier épisode en date. Une présentation dynamique avec également une équipe bien rodée, nommée “la Team”, comprenant plusieurs chroniqueurs venant de divers horizons, tous passionnés par le ballon rond. D’autres petites sections dédiées à un joueur en particulier ou même aux réseaux sociaux sont également de la partie. De quoi se tenir au courant avant le début du weekend, ou rattrapper ce que vous avez pu manquer le lundi soir !

Un plateau composé d’un beau fond vert où se glisseront de nombreuses pointes d’humour, les membres de la Team intervenant pour l’instant en visio conférence

Passons à “Bureau des Stats“, une émission pour les fans de trivias et d’infos insolites, animée par Jean-Baptiste Goupil, un humoriste/journaliste un peu touche à tout qui sévit sur divers médias de la toile. Plus orienté vers le fun, ce présentateur vous amène avec légèreté une foule d’infos, de manière claire et concise. Dix épisodes pour l’instant de cette série hebdomadaire.

Jean-Baptiste Goupil évolue autour de son canapé, entouré des diverses stats qu’il cite durant son émission

Du foot, même dans les oreilles

Pour les fans de podcast, ou ceux qui veulent avoir le droit à leur récap dans la voiture sur le chemin du travail, “Flash Foot” vous propose 15 minutes de Ligue 1, tous les jours du Lundi au vendredi, avec pour l’instant deux épisodes. Un second podcast de Free a été lancé. Baptisé “Football Society”. Celui-ci est animé notamment par le journaliste de SoPress Brice Bossavie. Plus long (environ 30 minutes), il fait le lien entre le ballon rond et la société. Le 1er épisode parlait notamment de parcours éducatif conjugué à une vie de footballeur(se). Avec quatre épisodes au compteur et des sujets variés, vous avez de quoi réfléchir autour du ballon rond.

Chahuter les joueurs dans “Cadré”

Des interviews décalés de ceux qui font la Ligue 1 c’est ce que veut proposer le format “Cadré”. Pour l’instant, vous pouvez découvrir 10 interviews. Un ton assez décalé, n’hésitant pas à tacler l’intervenant sur son parcours. Petit exemple de questions posées durant ce format “Si tu avais été un grand joueur, ce qui n’est absolument pas le cas, et que tu avais du signer dans un grand club, tu serais allé où ?” … Le ton est donné !

Autre petite pépite d’un des épisodes, faire chanter Les Corons à un joueur de foot professionnel, pourquoi pas ?

Mais aussi des Web séries originales

Pour les passionnés, Free réalise également des reportages inédits “au plus près des joueurs […] pour mieux comprendre la passion qui anime les acteurs du football d’aujourd’hui et de demain“. C’est notamment le cas de U19, qui suit les jeunes pousses du LOSC et de l’équipe de Brest et les amitiés s’y développant, malgré la concurrence qui règne. De quoi plonger un peu plus dans le football professionnel, avec un format assez court d’environ 5 minutes. Quatre épisodes, deux pour chaque club, sont en ligne.

Toujours pour suivre la jeunesse, découvrez Rookies, qui vous présente un jeune joueur débutant mais prometteur. Dans le premier épisode, durant un peu moins de dix minutes, Free dresse le portrait de Amjhad Nazih, 17 ans, 3ème gardien du Nîmes olympique, avec des questions posées directement au joueur, mais aussi des interviews de ses proches. Vous avez dorénavant accès à 7 épisodes de cette nouvelle série.