Flash Foot, Free Ligue 1 Uber Eats lance son premier podcast, disponible gratuitement sur plusieurs plateformes

Découvrez Flash Foot, le premier podcast quotidien du nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats pour tout savoir sur l’actualité des clubs.

C’est le jour-j, le championnat de France de Ligue 1 reprend ses droits avec le coup d’envoi ce soir de la première journée de la saison 2020/2021. Alors quelle est l’actualité de tous les clubs sans exception avant ce week-end tant attendu par les fans de ballon rond ? Pour y répondre, la nouvelle offre 100% foot de Free offerte à tous jusqu’à fin août, canarde aujourd’hui son premier podcast baptisé “Flash Foot”, un rendez-vous quotidien de 15 mins du lundi au vendredi, animé par Sara Menaï. La journaliste de Premier League pour RMC Sport et voix de l’émission “Le Vestiaire” a finalement signé un nouveau contrat trépidant avec Free et fait ses aurevoirs hier sur Twitter à la chaîne sportive d’Altice après 4 ans de bons et loyaux services.

Aujourd’hui, au programme, le report d’OM-ASSE et la menace du coronavirus qui plane sur la Ligue 1, les encouragements de Zizou, le bon coeur de l’Olympique de Marseille et le quotidien Tour des Clubs de Ligue 1.

Disponible sur l’application Free Ligue 1 Uber Eats, elle-même accessible sur les Freebox mais aussi sur iOS et Android, Flash Foot fait également son apparition sur Apple Podcast de la marque à la pomme, soit un autre moyen de consommer ce contenu.

Un second podcast de Free fera ses grands débuts mardi prochain. Baptisé “Football Society”. Celui-ci sera animé notamment par le journaliste de SoPress Brice Bossavie. Ce format plus long (environ 30 minutes) fera le lien entre le ballon rond et la société. Le 1er épisode parlera notamment de parcours éducatif conjugué à une vie de footballeur(se). L’équipe Free Ligue 1 est partie à la rencontre des responsables pédagogiques des centres de formation de Brest et de l’Olympique de Marseille ; de Clément Simonin, un joueur français parti étudier aux Etats Unis et du sociologue Julien Bertrand. “Les clichés ont la vie dure dans le foot. Pour beaucoup, le footballeur est sous-éduqué, sous-cultivé, s’exprime mal tout en gagnant des fortunes au volant d’une belle voiture. Est-ce que l’éducation est tant que ça délaissée dans le football ?”, Réponse dans Football Society, une bande-annonce laisse entrevoir un rendez-vous enrichissant.