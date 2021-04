“La fibre arrive bientôt chez vous”, Free informe mieux ses abonnés de son arrivée à leur domicile

“Tic, Tac… La Fibre arrive à votre domicile”, si vous recevez ce mail de Free, cela sent très bon pour vous et votre connexion internet.

Informer au mieux les abonnés et prospects de l’arrivée de ses offres fibres dans leur commune et à leur domicile, telle est la stratégie de Free depuis deux ans. D’abord en par le biais de campagnes locales d’affichage dans les villes récemment ouvertes mais aussi sur Twitter avec le lancement récemment de comptes régionaux. Plus précise encore, la carte interactive d’éligibilité à la fibre de l’opérateur, désormais mise à jour quotidiennement, permet de connaître l’avancement du déploiement FTTH non seulement dans votre zone d’habitation mais aussi à une adresse précise.

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de saisir son adresse postale. Dans le cas où la fibre de Free n’est pas encore disponible au domicile, il est possible de suivre l’avancement des travaux, en saisissant ses propres coordonnées. Un mail est alors envoyé aux abonnés afin de les tenir informés à chaque étape.

Ce courriel vient d’être revu en profondeur. Exit le mail en format texte interminable trop fourni et place à plus de clarté et de modernité. Des visuels très parlant prennent place. Autre nouveauté, l’opérateur permet d’accéder directement à la page de présentation de sa fibre optique et de ses avantages. Y figure au premier plan, les performances, Free propose les meilleurs débits descendants (Baromètre nPerf 2020). L’opérateur a déjà séduit 3 millions d’abonnés sur ce segment et dispose de plus de 20 millions de prises raccordables dans l’hexagone.