L’application mobile Google Shopping va tirer sa révérence mais…

L’application Google Shopping ne soufflera pas sa deuxième bougie. Lancée en 2019, Google décide déjà de la mettre au placard à cause d’un nombre d’utilisateurs faible contrairement à la version web.

L’application Google Shopping rejoint la liste des projets abandonnés de la firme de Mountain View. Pour les utilisateurs de ce service, pas de panique. En effet Google maintient son onglet “Shopping” accessible depuis un ordinateur. Ce choix a été fait à cause du nombre plutôt faible d’utilisateurs de l’application. Cette dernière n’apportant rien de spécial comparée à la version web.

“Toutes les fonctionnalités que l’application offrait aux utilisateurs sont disponibles dans l’onglet Shopping. Nous continuerons à développer des fonctionnalités dans l’onglet et dans d’autres supports, y compris l’application Google, afin de permettre aux utilisateurs de découvrir et d’acheter facilement les produits qu’ils aiment” a déclaré le géant du Tech.

Disponible directement depuis le moteur de recherche, Google met de plus en plus en avant les résultats shopping lors de vos éventuelles recherches y compris une image. L’application Google Shopping fonctionnera jusqu’en juin avant son arrêt définitif que ce soit pour Android ou iOS. D’ailleurs la version 59 de l’application déployée depuis aujourd’hui et lorsque vous lancez l’application ce message apparait : “Un problème est survenu” et affiche un bouton redirigeant vers la version web.

Source : 9to5Google