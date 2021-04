Red by SFR : le Big Red de retour, des forfaits 100 et 200 Go à prix cassé

Pas d’engagement, un maximum de data pour l’Internet mobile et des prix cassés, voilà ce que proposent les derniers forfaits mobiles en promotion chez Red by SFR.

La marque de l’opérateur au carré rouge relance son opération Big Red. Jusqu’au 15 avril 2021, elle propose ainsi deux forfaits avec un maximum de data pour l’Internet mobile à des tarifs promotionnels.

Une version 100 Go revient à 13 euros par mois au lieu de 20, tandis qu’une version 200 Go coûte 15 euros par mois au lieu de 25. Pour la partie roaming depuis l’Europe et les DOM, on a des enveloppes respectives de 12 et 15 Go. Les deux forfaits comprennent en outre les appels, SMS et MMS en illimité.

Et chez les rivaux ?

Red by SFR n’est pas le seul dans la bataille autour de la data mobile. Bouygues Telecom, jamais très loin lors de telles promotions, propose quelque chose de similaire avec des forfaits B&You 100 et 200 Go à respectivement 12,99 et 14,99 euros.

Free a une série Free 70 Go à 9,99 euros la première année, avant le passage au forfait Free 5G. Sosh, la marque d’Orange, y va de séries limitées 40 et 80 Go à 12,99 et 15,99 euros, même après un an. Chez Cdisount Mobile, on trouve un forfait 50 Go à 10 euros, pas seulement la première année. NRJ Mobile propose quant à lui un forfait 150 Go à 7,99 euros la première année et un forfait 60 Go à 2,99 euros les six premiers mois. Quant à Auchan Telecom, il affiche un forfait 100 Go à 4,99 euros les six premiers mois et un forfait 40 Go à 6,99 euros par la première année.