NRJ Mobile propose un forfait 150 Go à 7,99 euros

Un max de data à prix cassé, voici ce que propose NRJ Mobile avec l’un de ses derniers forfaits mobiles en promotion. Pas de 5G, par contre.

Jusqu’au 18 avril 2021, NRJ Mobile, désormais dans le giron de Bouygues Telecom, commercialise un forfait mobile sans engagement à 7,99 euros par mois. Le prix passe à 22,99 euros par mois après 12 premiers mois. La carte SIM triple découpe, payable à la commande, coûte 10 euros. Le forfait en question inclut les appels, SMS et MMS en illimité. Pour la partie data, on a une enveloppe mensuelle de 150 Go utilisable en 3G ou 4G, selon la couverture réseau disponible. En roaming, on dispose de 10 Go depuis l’Union européenne et les DOM.

En parallèle, NRJ Mobile propose un forfait mobile sans engagement avec appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 60 Go de data, pour 2,99 euros par mois. Le tarif promotionnel est cette fois-ci valable durant 6 mois, avant un basculement à 14,99 euros.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, récemment devenu filiale du groupe Bouygues Telecom.