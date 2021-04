Abonnés Freebox Delta : on y voit désormais plus clair sur la version iOS de Prime Video

Une nouvelle fonctionnalité pour le service SVOD d’Amazon sur iPhone permet de mieux s’y retrouver parmi les multitudes de contenus proposés.

Fini les mauvaises surprises. Il est désormais possible de n’afficher que les contenus inclus dans l’abonnement Prime, qui est intégré à l’offre Freebox Delta, et non ceux proposés via d’autres services comme Amazon Channels sur iPhone.

Avec l’ajout du catalogue de films disponibles à l’achat et les divers programmes qui ne sont accessibles que via une souscription à l’un des packs sur Amazon Channels, on peut vite se perdre dans les contenus sans savoir quels films ou séries il est possible de regarder sans ces options. L’application iOS de la plateforme s’est alors doté d’un bouton “Gratuit pour moi”, à activer à tout moment, pour retrouver uniquement les contenus inclus dans votre offre actuelle. A noter, les programmes inclus dans les offres payantes auxquelles vous avez souscrit seront également affichés.

Intégrée en novembre dernier sur navigateur, cette fonctionnalité est encore indisponible sur Android ou sur les différentes interfaces des Freebox à l’heure où nous écrivons ces lignes. Prime Vidéo est inclus dans l’abonnement Freebox Delta et pour les autres Freebox, l’abonnement à Prime Vidéo est disponible en option pour 5.99€ par mois.