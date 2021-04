Top départ pour la nouvelle chaîne Canal+ Story

Parés pour revivre l’esprit Canal ? La chaîne cryptée lance aujourd’hui “Canal+ Story”, nouvelle chaîne numérique dédié aux moments cultes de son histoire.

Le retour des Nuls, de De Caunes et Garcia ou encore des Guignols… Du beau monde sur Canal+ Story, la nouvelle chaîne 100% numérique lancée par Canal+ aujourd’hui.

Résolument nostalgique, cette chaîne propose tous les programmes ayant marqué la génération Canal+. Bien sûr, vous y retrouverez l’1 Faux de Coluche, ou encore Le Cinéma de Jamel, mais aussi des formats courts comme le SAV des émissions d’Omar et Fred ou encore les pastilles de Catherine et Liliane.

Comme pour les autres chaînes numériques lancées par Canal+, celle-ci est disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV et donc sur Freebox Mini 4K et Pop), mais aussi sur les autres Freebox via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Canal+ Story est proposée sans surcoût à tous les abonnés possédant une offre incluant à minma la chaîne Canal+.