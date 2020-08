Free Ligue 1 Uber Eats : comment être fin prêt pour suivre vos équipes de foot favorites et les matchs importants, on vous dit tout

Le coup d’envoi de la Ligue 1 est prévu ce soir à 19h00 avec la rencontre opposant les équipes de Bordeaux et Nantes. Ce tutoriel va vous montrer comment paramétrer l’application Free Ligue 1 Uber Eats sur mobile et Freebox, afin de suivre vos équipes favorites.

Quelques jours avant le coup d’envoi de la Ligue 1 de football, Free a déployé l’application de son service Free Ligue 1 Uber Eats qui permettra aux fans du ballon rond d’avoir accès en quasi-direct aux buts et meilleurs moments de tous les matches de la Ligue 1 grâce à des mini-extraits, mais également à des résumés, émissions, débriefs, interviews et web-documentaires.

L’application Free Ligue 1 Uber Eats est accessible aux abonnés Free sur les appareils Android et iOS. Vous pourrez la télécharger depuis le Play Store dans le premier cas, et l’App Store dans le second. L’application Free Ligue 1 Uber Eats est par ailleurs disponible depuis l’interface TV des Freebox Pop et Freebox mini 4K, mais aussi celle des Freebox Révolution et Freebox Delta. Notez enfin que l’opérateur de Xavier Niel propose une offre découverte aux non-abonnés Free. Ils auront ainsi accès gratuitement aux extraits vidéo et résumés des deux premières journées du championnat.

Univers Freebox vous propose aujourd’hui un guide pour être fin prêt pour la Ligue 1 et suivre vos équipes favorites sur mobile et/ou depuis l’interface TV de la Freebox.

Indiquer ses équipes favorites sur l’application mobile

Pour suivre ses équipes de foot préférées depuis l’application mobile du service Free Ligue 1 Uber Eats, il va falloir les sélectionner. Pour cela, rendez-vous dans la section “Compte”, puis tapotez sur “Ajouter une équipe”.

Vous pourrez alors définir vos équipes favorites, avant de valider. Après avoir essayé, nous pouvions d’ailleurs sélectionner jusqu’à 8 équipes. Et comme nous avons décidé de froisser un minimum de nos lecteurs, nous avons choisi l’OM et le PSG.

Viendra ensuite la possibilité de définir le mode de notifications. Trois modes existent selon les contenus souhaités : “Fidèle” (seulement les résumés et buts avec des clips vidéo), “Fan” (tous les moments marquants avec des clips vidéo) et “Fada” (toutes les actions de jeu avec ou sans clip vidéo).

Repérer un match important sur mobile

Pour repérer une prochaine rencontre à laquelle participera l’une de vos équipes favorites, allez dans la section “Matchs”. La liste des matchs à venir apparaîtra avec à chaque fois la date, l’heure de début de match et l’équipe adverse.

Après avoir sélectionné le match de votre choix, la fiche relative s’affiche avec le compte à rebours avant le début et la possibilité d’activer les alertes. Vous ne pourrez toutefois activer les alertes qu’une fois le match démarré.

Une fois le match démarré, l’onglet “Feed” affichera les courts extraits. Depuis l’onglet “Composition”, on aura accès aux compositions des deux équipes. Quant à l’onglet “Résumés”, il donnera accès à des résumés peu de temps après le coup de sifflet final.

Indiquer ses équipes favorites sur l’application dans l’interface TV

Dans l’interface TV sur Freebox Pop ou Freebox mini 4K, la démarche est similaire. À partir de la page d’accueil de l’application Free Ligue 1 Uber Eats, allez vers le haut puis vers la droite, pour vous rendre dans la section “Réglages”.

Il vous sera alors proposé de sélectionner vos équipes préférées.

Là encore, il est possible de sélectionner jusqu’à 8 équipes, avant de valider.

En revanche, pas de réglage pour le moment comme sur la version mobile pour ajuster le niveau de notifications. Gageons que l’opérateur aura rectifié le tir avant le coup d’envoi de ce soir.

Repérer un match important dans l’application sur l’interface Freebox

Là aussi, vous aurez la possibilité de repérer une rencontre importante à venir dans la section “Matchs”, avec la date, l’heure de début et l’équipe adverse. Il suffit d’aller vers la droite ou la gauche pour faire défiler les rencontres.