Free lance dès aujourd’hui son service de foot sur Freebox et smartphone, et détaille son fonctionnement et ses contenus

Free annonce au travers d’un communiqué de presse son arrivée dans le foot avec une offre éditoriale qui va réjouir les fans de ballon rond. Le concept : une application, accessible via la Freebox et son smartphone, pour ne rien rater des meilleurs moments des quatre prochaines saisons de la Ligue 1 Uber Eats.

Autour de ce service annoncé comme innovant, les abonnés pourront accéder à de nombreux contenus exclusifs : résumés des matchs, interviews, podcasts… Free a fait l’acquisition, auprès de la Ligue de Football Professionnel, des droits de diffusion des extraits en quasi-direct de tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats de Football pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024.

A partir de ces droits, Free a développé une application baptisée Free Ligue 1 Uber Eats qui sera accessible sans surcoût :

sur smartphone et sur Player Freebox (canal 63) pour les abonnés Freebox Pop, Freebox Delta, Freebox One, Freebox Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles sur les Forfaits Freebox Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K)

sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free, et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles).

Tous les matchs en quasi-direct sous forme d’extraits vidéo

Disponible à compter d’aujourd’hui, l’application Free Ligue 1 Uber Eats permet de visionner les meilleurs moments de tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats, soit 380 matchs par saison. Les abonnés recevront en direct sur leur smartphone les notifications de tous les buts, des plus beaux arrêts et des meilleures actions de jeu des matchs en cours. Ils pourront alors, en un clic, les visionner sous forme d’extraits en quasi-direct.

Des résumés des matchs et les meilleurs moments des journées

L’application permet aussi de regarder dès le coup de sifflet final, des résumés des matchs et de chaque journée du championnat, via une compilation de tous les buts, des plus beaux arrêts et des meilleures actions de jeu.

Interviews, podcasts, documentaires : de nombreux contenus exclusifs

Free proposera en outre des contenus exclusifs et originaux, à l’image du foot d’aujourd’hui, dans des formats courts et faciles à consommer. Parmi ceux-ci : • des émissions de décryptage comme « U-Foot », le magazine bi-hebdomadaire présenté par Thomas Thouroude

• « Cadré », l’interview décalée qui chahute les joueurs

• « Football Society », le podcast qui s’intéresse à la face immergée du football

• mais aussi des web-séries comme « U19 » pour plonger au cœur des centres de formation et y découvrir les jeunes talents, « First Name » ou encore « En Virage ».

Une nouvelle façon de regarder du foot

Fidèle à son ADN, Free continue de libérer les usages avec cette application. Plus besoin de rester chez soi pour voir les matchs du championnat : où que vous soyez, quel que soit votre emploi du temps, vous pourrez voir en quasi-direct les meilleures actions et tous les buts. L’appli propose par ailleurs une expérience personnalisée à l’abonné, puisqu’il peut choisir de suivre ses équipes favorites.

Free offre les deux 1ères journées de championnat à tous les Français

Afin de faire connaître Free Ligue 1 Uber Eats, Free propose une offre découverte : les extraits vidéo et résumés des deux 1ères journées du championnat (weekend des 21, 22 et 23 août et du 28 au 30 août 2020) seront accessibles gratuitement à tous les Français.