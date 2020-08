Huawei maintiendra les mises à jour Android sur ses smartphones

Malgré la perte de sa licence temporaire Android, Huawei affirme qu’il continuera à déployer les mises à jour Android sur ses smartphones.

En effet, les Etats-Unis ont mis un terme à la licence Android temporaire qu’ils accordaient à Huawei ce 13 août. Depuis, le géant chinois n’est plus censé pourvoir proposer de mises à jour sur ses smartphones disposant des services de Google.

Cependant, la marque affirme pourvoir continuer à fournir des mises à jour sur ses smartphones Android Huawei et Honor, sortis avant l’interdiction de Donald Trump, comme le rapporte Huawei Central. L’entreprise de Shenzhen précise également qu’il en sera de même pour les terminaux dotés des Huawei Mobile Services, comme le dernier Huawei P40, qui a d’ailleurs reçu la dernière mise à jour de sécurité Android d’août 2020.

« Pour les téléphones sur lesquels Google Play Store est prêt à l’emploi, toutes les applications téléchargées depuis Google Play Store et d’autres applications Google continueront de recevoir des mises à jour. Pour les téléphones qui ne sont pas fournis avec Google Play Store, les nouvelles applications et mises à jour peuvent être gérées via la HUAWEI AppGallery préinstallée. » a détaillé le groupe.

De plus, un internaute a posé une question sur le compte officiel Twitter @HuaweiMobile, afin de savoir quel impact aura la perte de cette licence pour Huawei sur ses terminaux déjà existants compatibles avec Android.

La marque s’est empressée de répondre : « Nos clients pourront continuer à recevoir des mises à jour logicielles grâce à la force de la communauté open source et à nos propres capacités de recherche et de développement. »

Le géant chinois utiliserait donc la version open source d’Android, pour permettre les mises à jour de sécurité malgré l’expiration de sa licence Android.

Huawei semble préparé à la perte de sa licence Android. Cependant, l’entreprise n’a pas évoqué Android 11, une question d’une certaine importance pour ses utilisateurs. Affaire à suivre.