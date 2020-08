Free continue le yoyo avec son forfait intermédiaire “Série Free”, il rajoute de la data sans augmenter son prix

Free Mobile poursuit le yoyo avec son offre intermédiaire “Série Free”. L’opérateur de Xavier Niel augmente ainsi de 10 Go son offre sans modifier le prix.

Free essaie toutes les formules possibles avec son forfait mobile “Série Free”. Lancé en juillet 2018 et intercalé entre les deux forfaits historiques de l’opérateur pour améliorer le mix d’abonnés de Free et contribuer à sa montée en gamme, ce forfait ne cesse ainsi de gagner ou perdre de la data (50, 60, 70 ou 80 Go). Son prix change lui auissi (8,99, 9,99, 10,99, 11,99, 12,99 et 13,99 euros par mois).

Proposée avec 80 Go au prix de 12,99 euros par mois pendant un an jusqu’au 4 août, puis avec 70 Go à 12,99 euros jusqu’à 18 août, l’offre Série Free de l’opérateur revient à la formule 80 Go à 12,99 euros jusqu’au 25 août. Elle inclut par ailleurs 8 Go par mois en roaming depuis l’Europe et les DOM. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois ou avec data illimitée à 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.