Free Mobile ampute la data de son forfait “Série Free” sans baisser son prix

Free Mobile continue de faire du yoyo avec son offre intermédiaire “Série Free”. Cette fois, l’opérateur de Xavier Niel baisse de 10 Go son offre sans changer le prix.

Free essaie toutes les formules possibles avec son forfait mobile “Série Free”. Lancé en juillet 2018 et intercalé entre les deux forfaits historiques de l’opérateur pour améliorer le mix d’abonnés de Free et contribuer à sa montée en gamme, ce forfait ne cesse ainsi de gagner ou perdre de la data (50, 60, 70 ou 80 Go). Son prix change également (8,99, 9,99, 10,99, 11,99, 12,99 et 13,99 euros par mois).

Proposée avec 80 Go au prix de 12,99 euros par mois pendant un an jusqu’au 4 août, l’offre Série Free de l’opérateur est depuis ce matin affichée au même tarif, mais avec 70 Go (débit réduit au-delà) jusqu’au 18 août. Ce forfait comprend également 10 Go par mois en roaming depuis l’Europe et les DOM. À l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec 100 Go à 19,99 euros par mois ou avec data illimitée à 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.