Comment accéder gratuitement dès maintenant à Free Ligue 1 Uber Eats sur les différentes Freebox

C’est parti pour le foot sur la Freebox, et c’est gratuit

Free l’a annoncé aujourd’hui, Free Ligue 1 Uber Eats est disponible sur Freebox et mobile. Ce service sera très bientôt disponible su la canal 63 de la Freebox, mais en attendant, vous pouvez tout de même y avoir accès. En effet, chaque Freebox, hormis la Crystal, propose un accès direct depuis l’accueil de l’interface TV. Et celui est fonctionnel depuis cet après midi.

Tous les Freenautes bénéficient gratuitement de Free Ligue 1 Uber Eats jusqu’à la fin du mois. A l’issue de la période d’essai , l’accès prendra fin sans facturation pour les abonnés qui n’ont pas ce service inclus dans leur forfait, ainsi que nous l’a confirmé Free. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement : les abonnés Freebox Pop, Delta, Delta S, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL, mini 4K, Crystal et abonnés mobiles Forfait Free, hors remise ou offre promotionnelle sur les Forfaits Freebox Révolution/Révolution avec TV by CANAL, mini 4K, Crystal et mobiles Forfait Free. Service disponible sur TV avec Player Freebox (sauf Player Freebox Crystal) et sur smartphone compatible (téléchargement de l’application depuis App Store ou Google Play et création d’un compte nécessaires).

Où trouver l’application Free Ligue 1 Uber Eats sur l’interface TV de votre Freebox