Free Ligue 1 Uber Eats dévoile toute sa compo d’équipe, journalistes connus, comédiens et vidéastes pour séduire

A la veille du coup d’envoi de la très attendue nouvelle saison de Ligue 1, Free dévoile sa team d’experts. Place à l’éclectisme. David Astorga (ancien de Téléfoot) et Sara Menaï d’RMC Sport sont de la partie.

Lancé hier sur les Freebox mais aussi disponible pour tous sur iOS et “dans les prochaines heures sur Android”, le nouveau service de foot Free Ligue 1 Uber Eats dévoile sa team d’experts après avoir détaillé l’intégralité des contenus disponibles au lancement de la nouvelle saison du championnat ce week-end.

On le savait déjà, le journaliste sportif Thomas Thouroude incarnera en premier lieu l’offre de Free et sera à la tête de deux émissions, notamment de U-Foot, un format bi-hebdomadaire qui encadrera les week-ends de match chaque lundi et vendredi. Au programme, la Ligue 1 bien évidemment mais pas seulement : réseaux sociaux, inside, freestyle, gaming… toujours en lien avec le foot.

Il sera entouré d’Emilie Ros, créatrice #MeufDeFoot en 2014, passionnée de ballon rond et titulaire de Uniteamsport agence marketing et communication par le sport et l’eSport, mais aussi Vinsky, 1er YouTuber foot de France et Wiloo, devenu populaire sur la plateforme de Google grâce à ses vidéos d’analyse pointue sur le football. Côté journalistique, interviendront un ancien de So Foot et consultant français de la RTBF, Swann Borsellino et le marseillais Romain Canuti (Lephoceen.fr). “Cette équipe échangera quelques minutes par émission dans un module dédié à la question de la semaine”, explique Frédéric Goyon, responsable éditorial foot du nouveau service de Free.

L’ex-journaliste de Telefoot sur TF1, David Astorga et Sara Menaï d’RMC Sport

Ce n’est pas tout, les comédiens Alpha Diallo et Brahim Bouyan animeront quant à eux une chronique gaming, sans gaming à l’écran. “Dit comme ça, ça peut faire fuir les gameurs, mais je vous garantis qu’elle vaut le détour et aura une résonance pour tous celles et ceux qui partagent des games entre potes”, assure Frédéric Goyon. Côté fun, double championne de France de Freestyle, Yoannafreestyle ira défier les joueurs de la Ligue 1 en faisant briller toute sa technique, toujours dans U-Foot.

Des podcasts seront également accessibles dans ce nouveau service et promettent sur le papier de belles choses avec Sara Menaï, la journaliste de Premier League pour RMC Sport et voix de l’émission “Le Vestiaire”. Elle fera profiter tous les fans de de ligue 1 de sa voix unique, chaque jour, du lundi au vendredi, dans le podcast Flash Foot de Free Ligue 1 Uber Eats. Au programme, 15 minutes d’actu, qui feront le tour de la totalité des clubs du championnat.

Autre podcast, Football Society, sera animé notament par le journaliste de SoPress Brice Bossavie. Ce format plus long (environ 30 minutes) fera le lien entre le ballon rond et la société. Le 1er épisode parlera notamment de parcours éducatif conjugué à une vie de footballeur(se).

Cerise sur le gâteau, David Astorga, ancien journaliste de Téléfoot entre autres, partira à la rencontre des Rookies de la saison 2020/2021. “Nous avons choisi de suivre une dizaine de jeunes qui ont toutes leurs chances de faire leurs débuts en cette saison”, précise le responsable éditorial de la nouvelle offre de Free.

Enfin, pour les amateurs de stats, l’animateur humouriste touche à tout et journaliste JB Goupil décortiquera chaque semaine chiffres et stats inédits, non sans humour, dans le “Bureau des Stats”.

Pour faire vivre le contenu de son service, Free a donc fait le choix de s’appuyer sur des journalistes, vidéastes, comédien(ne)s, qui partageront une vision commune du foot, “positive, fédératrice, inclusive, moderne et diverse”, promet l’opérateur. Réponse à partir de ce week-end. Au total, plus de 2000 contenus seront accessibles sur la totalité de la saison.