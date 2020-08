Free lance un tutoriel pratique pour installer sans angoisser la Freebox Delta

Après la Freebox Pop, Révolution et mini 4K, c’est au tour de la Delta.

Vous venez de recevoir votre Freebox Delta et vous souhaitez être accompagné dans son installation ? Free lance aujourd’hui plusieurs tutoriels pour venir en aide aux novices, stressés à l’idée d’installer le serveur (fibre ou Adsl) et le player Devialet de la box haut de gamme du FAI. De l’insertion du module SFP fourni et du connecteur fibre à la connexion des Freeplugs en passant par la connexion du boîtier TV, l’opérateur guide les nouveaux abonnés étape par étape, un jeu d’enfant. Pour les nouveaux abonnés Freebox Delta ayant opté pour le Player Pop, un tutoriel dédié est également disponible pour installer le boîtier TV.