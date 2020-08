Free publie de nouveaux tutos vidéo, qui expliquent comment connecter le Server de la Freebox Révolution, en ADSL et en fibre

Vous venez de recevoir votre Freebox Révolution et vous souhaitez être accompagnés dans l’installation de son serveur ? Free vous explique tout dans de nouvelles vidéos.

Afin d’accompagner les novices de A à Z , Free vient de publier sur son compte Youtube une série de tutoriels très pratiques. Deux d’entre-eux concernent l’installation du serveur de la Freebox Révolution (même si cette dernière est sortie il y a 10 ans, il n’est jamais trop tard pour bien faire). Le premier vient en aide aux abonnés Adsl et le second vise les clients fibre. On y retrouve différentes consignes et toutes les étapes à suivre, avec ou sans convertisseur optique.