Choc des smartphones : quatre modèles à 159 euros dans la boutique Free Mobile, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement quatre smartphones à 159 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A02s, Nokia 5.3, Xiaomi Redmi 9 et Huawei P40 Lite E Edition 700.

L’écran : Xiaomi

Les quatre smartphones offrent des diagonales d’affichage assez proches, avec à chaque fois une dalle IPS. Le Xiaomi Redmi 9 est toutefois le seul à proposer la définition Full HD+. Le Huawei a toutefois pour lui son poinçon plus discret que l’encoche goutte d’eau en vidéo ou en jeu.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) Huawei P40 Lite E Edition 700 (6,39 pouces, HD+, IPS et poinçon) Nokia 5.3 (6,55 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A02s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Huawei

Le Huawei P40 Lite E 700 Edition est celui qui propose le processeur le plus véloce et le plus de mémoire vive, promettant ainsi plus de performances en multimédia et plus de souplesse en multitâche.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E 700 Edition (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Kirin 710F et mémoire vive 4 Go) Nokia 5.3 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 665 et mémoire vive 3 Go) Xiaomi Redmi 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G80 et mémoire vive 3 Go) Samsung Galaxy A02s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 450 et mémoire vive 3 Go)

La photo : Huawei

Le Huawei est le seul à proposer un capteur photo principal de 48 Mégapixels. Le plus intéressant des trois autres est le Xiaomi Redmi 9 avec quelques possibilités en ultra grand-angle et en macrophotographie.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E 700 Edition (48/8/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9 (13/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Nokia 5.3 (13/5/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A02s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi et Samsung

Les Xiaomi Redmi 9 et Samsung Galaxy A02s embarquent une grosse batterie avec de la charge rapide (mais pas trop non plus). Les deux autres en proposent simplement moins sur les deux aspects.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (batterie 5 020 mAh et charge 18 Watts) Samsung Galaxy A02s (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts ) Huawei P40 Lite E 700 Edition (batterie 4 000 mAh et charge 10 Watts) Nokia 5.3 (batterie 4 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Le smartphone Xiaomi apparaît comme la solution la plus intéressante des quatre avec son écran plus défini, sa batterie de grosse capacité et sa puissance de charge correcte. Il promet aussi de la polyvalence en photo et assez de performances pour le multimédia. Comme ses rivaux, il fait en revanche l’impasse sur la 5G.

Le modèle Huawei s’annonce plus véloce et mieux armé en photo, mais se retrouve privé des services Google, ce qui est un vrai handicap. Le modèle Nokia a comme intérêt son système Android sans surcouche, pour ceux voulant l’expérience Android voulue par Google. Le Samsung a sa grosse batterie à faire valoir.