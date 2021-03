J’alerte l’Arcep : la plate-forme de signalement est hors service depuis près de 10 jours

Hébergée par OVH, la plate-forme de signalement J’alerte l’Arcep est indisponible depuis près de 10 jours et il va encore falloir faire preuve de patience. Le problème n’est en effet toujours pas résolu.

On peut le constater en tentant d’y accéder. Le site J’alerte l’Arcep, créé en 2017 et permettant aux abonnés de signaler au régulateur des problèmes avec leur opérateur (baisses de débit, coupures, etc.), est hors service. Cela fait d’ailleurs plusieurs jours que ça dure. La page d’accueil de la plate-forme explique d’ailleurs la raison de cette indisponibilité.” Suite à l’incendie chez notre hébergeur OVH, le site est indisponible pour une durée que nous nous efforçons de rendre la plus courte possible“, peut-on en effet lire.

Rappelons que le site d’OVH à Strasbourg, dans l’Est de la France, a été touché par un important incendie dans la nuit du 9 au 10 mars, vers 1h00 du matin. Une centaine de sapeurs-pompiers et 43 véhicules étaient ainsi sur place. Des moyens opérationnels avaient également été mobilisés par les autorités allemandes.

De nombreux sites Internet et services en ligne ont été impactés (sites d’actualités, service de transport, sites administratifs, jeux en ligne, etc.), certains ayant même définitivement perdu des données, sachant que la redondance n’est pas systématique et proposée en option payante par OVHCloud. D’après un spécialiste américain relayé par BFM TV, ce sont 3,6 millions de sites Web utilisant les services d’OVH qui ont été rendus indisponibles à la suite de cet incendie.