5G : le patron d’Orange annonce une satisfaction “deux fois plus élevée” que pour la 4G

Stéphane Richard, PDG d’Orange, dispose des premiers retours positifs de consommateurs passés à la 5G, et annonce que la nouvelle génération de téléphonie mobile est très appréciée. En apportant quelques nuances.

Les consommateurs sont ils heureux de passer à la 5G ? D’après l’opérateur historique, la réponse est oui. En effet, son patron annonce une satisfaction “en moyenne deux fois plus élevée sur la 5G” que sur la 4G. Sans pour autant vanter une technologie en totale rupture avec l’ancienne génération de téléphonie mobile.

En effet, si “tous les contenus lourds en bande passante passent instantanément et très facilement” d’après Stéphane Richard, celui-ci reconnaît que l’apport pour le consommateur, bien que “significatif” n’était pas “disruptif“. En effet, très peu de services utilisent pleinement les capacités du réseau et surtout, le réseau lui même n’est pas encore à son potentiel maximum. En effet, pour rappel, la 5G standalone, avec un coeur de réseau 5G ne sera déployée que d’ici 2023, pour permettre d’atteindre des débits bien plus élevés et une latence extrêmement réduite. Pour l’instant, l’opérateur historique annonce un débit descendant maximal d’environ 2 Gb/s sur la bande 3.5GHz.

Ces déclarations font suites à l’accord trouvé entre la ville de Paris et les opérateurs pour l’activation de cette nouvelle technologie dans la capitale. Une activation prévue “dans les prochains jours” a annoncé jeudi 11 mars le PDG d’Orange.

Source : AFP