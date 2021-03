nPerf : l’application pour tester sa connexion 3G/4G/5G/Wi-Fi se met à jour sous Android

L’application de notre partenaire nPerf se met à jour dans sa version Android avec quelques améliorations à la clé.

L’outil de speedtest nPerf passe en version 2.9.3 sous Android. Les développeurs annoncent la révision de l’architecture interne en vue d’un déploiement dans différents magasins. De quoi pouvoir proposer une version dédiée aux smartphones Huawei privés des services Google. Nous l’avions constaté lors du test du Huawei Y6p, l’application ne fonctionnait pas totalement. Interrogés à ce sujet, les développeurs nous avaient alors indiqué l’arrivée prochaine d’une version “Full-Huawei”. En parallèle, des changements ont été apportés au niveau des autorisations de l’application. Ils annoncent en effet le retrait de la demande de certaines autorisations (accès stockage externe et position en arrière-plan), ainsi que l’ajout d’une demande d’autorisation pour le démarrage automatique sur certains appareils (Xiaomi, Oppo, Vivo, etc.) .

Disponible gratuitement sur Android et iOS, l’application mobile nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion 3G, 4G, 5G et Wi-Fi, en effectuant un test de débit descendant et montant, mais aussi un test de navigation sur plusieurs sites Internet et de streaming vidéo avec différentes qualités d’affichage. Un nombre de points est par la suite révélé lequel reflète la qualité globale de la connexion. Une carte de couverture et débits est également disponible avec un filtrage par opérateur (Orange, Free Mobile sans itinérance, SFR et Bouygues Telecom).

Pour rappel, Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.