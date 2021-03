Choc des smartphones chez Free Mobile : trois modèles à 449 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement trois smartphones à 449 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Mi 10T, Oppo Reno4 5G et Oppo Find X2 Lite, tous les trois proposés à 449 euros et disponibles en 4 fois sans frais.

L’écran : Xiaomi Mi 10T

Pas d’AMOLED, mais une dalle avec une grande diagonale, un minuscule poinçon et un taux de rafraîchissement 144 Hz pour le Xiaomi Mi 10T qui s’annonce taillé pour le multimédia. Les deux autres ont de l’AMOLED, mais présentent une encoche ou un double poinçon moins discret, tout en faisant l’impasse sur le fort taux de rafraîchissement apportant davantage de fluidité.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (6,67 pouces, FHD+, IPS, poinçon et 144 Hz) Oppo Reno4 5G (6,4 pouces, FHD+, AMOLED et double poinçon) Oppo Find X2 Lite (6,4 pouces, FHD+, AMOLED et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Xiaomi Mi 10T

Le Xiaomi Mi 10T profite d’un chipset haut de gamme, le Snapdragon 865, quand ses rivaux se tournent vers une solution de gros milieu de gamme, le Snapdragon 765G. Quoi qu’il en soit, les smartphones s’annoncent compatibles avec la 5G récemment lancée en France.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Snapdragon 865 et mémoire vive 6 Go) Oppo Reno4 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G et mémoire vive 8 Go) Oppo Find X2 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G et mémoire vive 8 Go)

La photo : Xiaomi Mi 10T

Le Xiaomi Mi 10T est le seul à profiter d’un capteur principal de 64 Mégapixels et à nous épargner les capteurs 2 Mégapixels à l’utilité discutable. Il remporte par conséquent cette manche.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (64/13/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant) Oppo Find X2 Lite (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno4 5G (48/8/2 Mégapixels à l’arrière, 32 + 2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi Mi 10T ou Oppo Reno4 5G

Le Xiaomi Mi 10T a comme argument sa plus grosse batterie, mais l’Oppo Reno4 5G a comme sérieux atout sa charge 65 Watts se présentant comme un réel confort au quotidien. Fini les charges à rallonge, et bonjour les charges express en cas de besoin. On y prend vite goût. L’Oppo Find X2 Lite n’est pas mauvais. Il en propose simplement moins que ses rivaux.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (batterie 5 000 mAh ; charge 33 Watts en USB-C) Oppo Reno4 5G (batterie 4 020 mAh ; charge 65 Watts en USB-C) Oppo Find X2 Lite (batterie 4 025 mAh ; charge 30 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Mi 10T

Si l’Oppo Reno4 a de sérieux arguments comme l’écran AMOLED, la charge 65 Watts et sa finition fine ultra premium, le Xiaomi Mi 10T coche davantage de cases avec son chipset Snapdragon 865, son écran 144 Hz, son capteur photo principal 64 Mégapixels, sa batterie 5 000 mAh et sa charge filaire en 33 Watts. Hormis la charge sans-fil pratique, mais pas indispensable, il propose la plupart des aspects qu’on attend d’un modèle haut de gamme.