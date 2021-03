Le réseau Free Mobile apparaît désormais en Martinique et en Guadeloupe

Le lancement de Free dans les Caraïbes se précise enfin.

Fin 2016, l’ARCEP attribuait des autorisations d’utilisation de fréquences à Free Caraïbe dans les bandes 800 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz en Martinique et en Guadeloupe, afin de déployer un réseau mobile dans chacun de ces territoires :

Un peu moins de 5 ans sont passés depuis cette annonce, et les choses semblent s’accélérer rapidement depuis fin 2020. En effet, comme nous le rapporte @CoulyCN sur twitter, le réseau de Free Caraïbe apparaît désormais en Guadeloupe et en Martinique. Lorsque l’on effectue une recherche manuelle des réseaux, “340 04” s’affiche aux cotés de Orange, SFR et Digicel. Le code MCC-MNC 340 04 est l’identifiant du réseau mobile de Free Caraïbe.

Pour rappel, Free a annoncé il y a quelques semaines les recrutements pour ses Free Center dans ces départements. L’opérateur est également toujours en attente du retour de l’ARCEP concernant son accord de mutualisation avec le réseau Digicel via madiacom, une autorisation du gendarme des télécoms nécessaire à l’opérateur de Xavier Niel, afin de proposer une large couverture dès son lancement dans ces départements ultramarins.