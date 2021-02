Les Free Centers Caraïbe recrutent (enfin) ses manageurs pour les Caraïbes, cela laisse entendre un lancement prochain de Free Mobile

Free recherche un ou plusieurs managers en boutique H/F dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. Nos lecteurs dans ces îles étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

Description

A ce poste clé, vous serez un leader et une source d’inspiration, et motiverez votre équipe pour l’amener à exprimer tout son potentiel.

Vous valorisez les relations humaines en offrant à votre équipe toutes les conditions pour fournir un service exceptionnel.

Vous tissez des liens avec vos collaborateurs et les abonnés Free.

Vous comprenez les besoins des abonnés Free et vous prenez plaisir à leur fournir la solution la plus adaptée.

Vous contribuez au développement des Free Center par la qualité de votre gestion et par les nouvelles idées que vous apportez.

Vous avez la responsabilité de la gestion du Free Center, en leader résolument tourné vers l’action, ambitieux et autonome

Profil recherché

Vous avez l’âme d’un leader et vous savez motiver votre équipe pour offrir une qualité de service maximale.

Vous avez déjà dirigé une équipe dans un point de vente d’un opérateur télécom ou d’une enseigne télécom.

Vous combinez d’excellentes compétences à la fois en termes de gestion et de pragmatisme.

Vous savez vous adapter aux situations imprévues et vous vous épanouissez dans un environnement dynamique.

Vous ne disposez peut-être pas d’une grande expérience technique mais vous avez soif d’apprendre.

Caractéristiques de l’offre :

Expérience : 3 ans d’expérience dans la distribution télécom

Formation commerciale : Bac+3

Type de contrat : CDI

Poste à pourvoir en Martinique et Guadeloupe

