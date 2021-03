Free réorganise sa page Freebox

L’opérateur de Xavier Niel a revu une partie de son site web dédié aux Freebox, pour une navigation revisitée et un design plus épuré.

La page dédiée aux Freebox reçoit un coup de polish. Le bandeau permettant de naviguer entre les diverses sections du site internet de Free a été revisité. Un accès plus simple aux pages dédiées à chaque offre de Free et une catégorisation des services sont au programme.

Le bandeau a été raccourci pour laisser plus de place au diaporama de présentation des nouveautés Freebox

Lorsque vous cliquez sur la catégorie Freebox, vous retrouvez ainsi la liste de toutes les offres fixes de l’opérateur.

Contrairement à l’ancienne version de cet page, il est dorénavant impératif de cliquer sur chaque box pour connaître les services et fonctionnalités associées à cette dernière. Auparavant, en laissant sa souris sur “Freebox Delta”, un second volet latéral s’ouvrait pour afficher les services inclus comme Amazon Prime, Netflix ou encore les composants domotiques de la box. Désormais, vous êtes directement redirigé sur la page dédiée à la box qui vous intéresse, en un clic. Toutes les options annexes sont ainsi regroupées dans la catégorie “Services et contenus” de ce bandeau.

En cliquant sur “TV et VOD”, vous retrouverez les page dédiées aux services comme Disney+, Amazon Prime ou Canal+ Séries. Dans “Internet et Maison”, vous aurez ainsi accès aux pages dédiées au répéteur WiFi Pop, aux assistants vocaux de la Freebox Delta et à tout l’univers maison connectée et sécurité. A noter qu’une page est également dédiée au son du player Devialet. Puis, dans “Divertissement”, vous accéderez aux informations concernant Cafeyn, Free Ligue 1 Uber Eats et Youboox.

Une section est également dédiée à la fibre. Vous retrouvez ensuite le bouton pour tester votre éligibilité à la fibre de Free et souscrire à une offre Freebox. Juste en dessous de celui-ci, retrouvez les boutons “webmail”, “contact” et “portail free”, anciennement en haut à droite de la page.

Le coin supérieur droit du site web est ainsi dédié à deux fonctions : se connecter à son espace abonné Freebox et accéder à la carte d’éligibilité à la fibre de l’opérateur.

La version adaptée pour mobile a également été revue dans ce même esprit.

Merci à Tiino-X83