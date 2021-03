Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms… une nouvelle Freebox de poche débarque, deux fois plus de forfaits mobiles spéciaux pour les abonnés

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

9 Mars 2005 : Free met un antispam à disposition des utilisateurs de son webmail

Le webmail de Free s’est vu agrémenté, il y a 14 ans, d’une fonctionnalité importante pour un service de messagerie en ligne : une protection contre le spam. Issu d’une collaboration avec GOTO Software, le service complétait ainsi le système préexistant de filtrage d’emails “Mfilter”, déjà proposé par Free. Lancé le 9 mars 2005 ce service ne nécessitait qu’une connexion sur un site et était gratuit. A cette occasion, Free avait également lancé une nouvelle version de son webmail, avec de nouvelles fonctionnalités.

10 mars 2015 : Free lance la Freebox Mini 4K

Free a lancé il y a 6 ans une nouvelle offre entrée de gamme combinant plusieurs innovations. Présentée au public le 10 mars 2015, la Freebox Mini 4K propose ainsi en première mondiale une box compatible avec la technologie 4K mais également une box intégrant Android TV. Lors de sa sortie, la Freebox mini 4K était proposée à 29.99€ dans une offre comprenant l’ADSL ou la Fibre, la téléphonie fixe ainsi que les différents services Freebox TV et toutes les fonctionnalités propre à Android TV. C’était d’ailleurs l’occasion pour Univers Freebox de publier ses premières vidéos sur YouTube avec une interview de Xavier Niel présentant le lancement de cette nouvelle Freebox.

10 mars 2015 : Free étend son offre Free Mobile destinée aux abonnés Freebox

Free a donc frappé sur le fixe et le mobile ce jour, puisqu’en plus de sa présentation de la Freebox Mini 4K, l’opérateur a aussi décidé d’étendre une offre très appréciée concernant ses abonnements mobiles. Depuis le 10 mars 2015, il est en en effet possible de bénéficier non plus de deux, mais de quatre forfait mobile à tarif réduit si vous êtes déjà abonné Freebox. A l’époque, seul le forfait le plus cher était concerné par cette décision, le faisant passer de 19.99€/mois à 15.99€/mois.

12 Mars 1989 : L’anniversaire du World Wide Web

Dans quelques jours le World Wide Web fêtera ses 32 ans. C’est en effet le 12 Mars 1989 que Tim Berners-Lee a déposé un dossier sur le bureau de son patron, dossier qui révolutionnerait le monde tel qu’on le connaît nommé “Gestion de l’information : une proposition“. Le dossier posait les bases de la navigation web avec l’utilisation de liens hypertextes, ce qui est donc la base de notre internet connu de tous. Notons que ce projet a été qualifié par le patron de Tim de “Vague mais prometteur”, on a rarement vu un euphémisme aussi vrai.

14 mars 2017 : Free inclut le roaming toute l’année

Une nouveauté pour les abonnés Free Mobile qui se sentent l’âme de globe-trotters. Le 14 mars 2017, Free annonce ainsi inclure les communications en roaming (appels, SMS,MMS illimités et internet mobile) toute l’année ! A l’époque, c’était donc 35 pays qui étaient concernés, et pour l’occasion, Free augmentait le volume d’internet mobile à 5Go/mois depuis toutes ces destinations.