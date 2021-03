NRJ Mobile dégaine des forfaits mobiles 50 et 100 Go à prix cassé

Deux séries limitées chez NRJ Mobile avec, au choix, 50 ou 100 Go pour l’Internet mobile. Les tarifs promotionnels valent pendant les 6 ou 12 premiers mois, en fonction de l’offre.

Jusqu’au 10 mars 2021, NRJ Mobile propose deux forfaits mobiles sans engagement en promotion. Coûtant 3,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois, puis 15,99 euros, le premier inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 50 Go de data mobile (débit réduit au-delà), utilisable en 3G ou 4G, selon la couverture disponible. Revenant à 9,99 euros pendant 12 mois, puis 19,99 euros, le second permet de passer à une enveloppe de 100 Go pour l’Internet mobile (débit réduit au-delà). Notez enfin qu’il faudra prévoir 10 euros à la commande pour la carte SIM triple découpe.

Comme Auchan Telecom ou Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Dans le cadre de ce rachat, celle-ci est d’ailleurs amenée à n’utiliser que le réseau de Bouygues Telecom après un basculement progressif des abonnés.